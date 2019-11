SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

En los últimos tres años alejada de las cámaras, Blanca Soto encontró el amor y se dedicó un valioso tiempo a sí misma. "Creo en el amor. Estoy muy feliz y enamorada", confiesa a People en español la protagionista de No te puedes esconder. "Llevo tres años muy creativos laboralmente hablando, junto a mi equipo y socios de trabajo estamos desarrollando a nivel digital producciones de contenido innovador", explica la exreina de belleza de 40 años, quien además de protagonista es productora ejecutiva de esta nueva serie de 10 capítulos. "Hace años comencé mi carrera detrás de las cámaras, es algo que siempre me ha gustado, así que para mí este es otro logro profesional que me da mucha emoción".

Image zoom Cortesía NBC Universo

También la ilusiona la idea de ser mamá. "Me encantaría, siempre digo: ‘Si Dios los manda, adelante, pero no se me ha dado", dijo a Mezcal TV sobre tener hijos. "Pero soy muy maternal, ¡una cosa tremenda! Me gustarían gemelos, eso sí me gustaría. Siempre desde niña he querido gemelos".

Por ahora Soto está enfocada en su regreso a la pantalla chica y vierte toda su ternura maternal en Scarlett, su perrita husky. "Scarlett es una píldora de felicidad, muy simpática, energética y las mascotas siempre son una dicha", apunta. "Disfrutamos caminar en el parque juntas, correr, jugar. Es muy divertida".

Image zoom Cortesía NBC Universo

Estos pequeños placeres la recargan de energía tras largos días en el set de grabación. De hecho, la actriz se toma con sentido del humor la fama y la recibe "con cariño, amor y una gran sonrisa", a la vez que defiende su privacidad y mantiene en el anonimato a su pareja actual. También ha aprendido a gozarse sus viajes laborales -como su reciente visita a Madrid, donde se grabó parte de la serie y disfrutó de su gastronomía y cultura- y a adaptarse a la vida nómada del artista. "Vivo en un avión o en los aeropuertos", observa. "Siempre estoy de ida y vuelta".