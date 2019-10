Blac Chyna revela quién ha sido su mejor amante: ¿Rob Kardashian o Tyga? Durante una entrevista en The Wendy Williams Show, Blac Chyna reveló intimidades sobre sus relaciones previas. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante una entrevista con el programa de televisión The Wendy Williams Show, Blac Chyna reveló intimidades sobre sus relaciones previas. Tras ser cuestionada sobre quién era mejor amante: si el padre de su hija Dream, Rob Kardashian, o el rapero Tyga, la empresaria de 31 años años respondió "Rob". Image zoom Getty Images (3) La relación entre Blac Chyna y el hermano de Kim Kardashian casi siempre estuvo llena de conflictos. Hubo rumores de rupturas y reconciliaciones a lo largo de la relación -que empezó en enero de 2016. "Nunca me dio pena. Solo quería que él viera su valor", dijo Blac Chyna luego que se le preguntara si empezó a salir con Kardashian por lástima. Image zoom Prince Williams/WireImage A pesar de la tumultuosa relación, Rob le propuso matrimonio en abril de 2016 y en noviembre de 2016 la pareja le dio la bienvenida a su hija Dream Renée Kardashian. "Él me dijo: ‘todo lo que quiero para mi cumpleaños es que te embaraces'", contó Blac Chyna. "Entonces quedé embarazada. Todo el tiempo lo estuvimos intentando. Él anhelaba un niño pero nació Dreamy. Él la ama". Advertisement

Close Share options

Close View image Blac Chyna revela quién ha sido su mejor amante: ¿Rob Kardashian o Tyga?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.