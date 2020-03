Blac Chyna dice que su hija sufrió graves quemaduras bajo el cuidado de su ex Rod Kardashian ¡Mira los detalles del nuevo lío entre Blac Chyna y su ex Rob Kardashian por la custodia de su hija Dream! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los conflictos entre Blac Chyna acusó a su exprometido Rob Karhashian de negligencia tras asegurar que la hija de ambos, Dream Kardashian, sufrió graves quemaduras mientras estaba bajo el cuidado del padre. Según la abogada de la modelo, Lynne Ciani, la pequeña de 3 años se quemó la pierna en dos incidentes separados mientras estaba bajo la vigilancia de una niñera y con el padre estando en la misma casa, informó Page Six. La acusación señala que finales de febrero, la niña regresó de un a visita a la exestrella de Keeping Up with the Kardashians con una quemadura de primer grado en una pierna y que el padre supuestamente había admitido que había ocurrido un accidente. “Prometió que nunca volvería a suceder”, reveló Ciani en un comunicado a People. A mediados de marzo y por segunda vez, según la abogada, cuando Dream regresó de otra visita a casa de su papá tenía otra quemadura en la misma pierna y cerca de la primera herida. Cuando Chyna le preguntó al joven de 32 años qué había pasado, “Rob le mintió inicialmente y negó que la segunda quemadura de Dream ocurriera en su casa". "Rob cambió su historia y le pidió a su niñera que enviara un mensaje de texto admitiendo que Dream recibió la segunda quemadura en la casa de Rob de una bombilla caliente", dice el comunicado compartido con People. "Chyna volvió a buscar atención médica para Dream y se enteró de que la quemadura más reciente en su pierna era una quemadura de segundo grado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom B Lacroix/WireImage Ante la situación, Chyna contactó al departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles y la policía para solicitar una investigación sobre las circunstancias que rodearon la quemadura de segundo grado de Dream. Kardashian no se quedó callado y respondió a las acusaciones de su ex asegurando que “la salud, la seguridad y el bienestar de Dream es y siempre ha sido la principal prioridad”. Agregó que la niñera actual en casa de Rob ha trabajado con la familia por dos años, pero tiene un embarazo de alto riesgo y está en el proceso de dejar su empleo voluntariamente. Sobre la lucha por la custodia de la niña y la moción interpuesta por Rob en la que aseguraba que su ex estaba "fuera de control", un juez de Los Ángeles se la negó el pasado febrero, según documentos judiciales publicados por The Blast. Advertisement

