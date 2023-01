Conoce a Bizarrap, el DJ que ayudó a Shakira a desahogarse Nathy Peluso, Quevedo, Cazzu, Villano Antillano, Residente y muchos otros artistas han pasado por su estudio en Argentina Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nathy Peluso, Quevedo, Cazzu, Villano Antillano, Anuel AA, Residente y muchos otros artistas han pasado por el estudio en Argentina donde Bizarrap graba todas sus canciones. Pero no es hasta ahora que muchos se están preguntando quién es el joven que no muestra sus ojos y que también es responsable de la popular canción donde Shakira se desahoga tras su ruptura con Gérard Piqué. Mientras Shakira canta aparentemente al padre de sus hijos con un sensual sostén color púrpura, detrás aparece un chico con unas gafas negras manejando su equipo de sonido en su estudio de grabación, del cual el joven nunca se mueve. De hecho, cualquier artista que quiera grabar con él tiene que desplazarse hasta Buenas Aires para tener una de sus llamadas "sesiones". ¿Pero quién es este jovenzuelo con el que quieren grabar tantos artistas hispanos? Bizarrap Bizarrap | Credit: Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images Gonzalo Julián Conde, nació en Ramos Mejía. Es un DJ, compositor y productor discográfico argentino cuyo nombre artístico es Bizarrap (BZRP) y que ha estado dando de qué hablar en los últimos tiempos por sus conocidas BZRP Music Sessions y sus BZRP Freestyle Sessions junto a otros artistas. Aunque desde pequeño le gustaba cultivar la música, no fue hasta que estuvo en la universidad que lo tomó en serio hasta el punto de abandonar su carrera de Marketing en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), para dedicarse de a lleno a lo que más le gustaba. Bizarrap, de 24 años, siempre viste con un hoodie, gorra y gafas que ocultan su cara, pues según él es muy tímido. "No es necesario mostrar la cara", le dijo durante una reciente entrevista al streamer español Ibai. Pero no solo su estilo forma parte de su identidad, sino su estudio musical, que aparenta ser muy sencillo. "Me dicen desde siempre que cambie de estudio pero yo no quiero. Me gusta mostrarle a la gente que puede hacer temas y que los escuche un montón de gente desde un 'home studio'. Como acá, desde una habitación muy chiquitita con poca capacidad. No entramos muchos pero te juro que tiene magia. Yo soy re supersticioso. Creo en la mística, de la gente, de un lugar... Siento que entras y hay una energía diferente", dijo el músico. Sus inicios en la industria En 2017 ya el DJ argentino subía contenido propio en YouTube. Ese año Warner lo contactó para hacer una publicidad y le propuso trabajo. "Así aprendí trucos y secretos de la industria", dijo en una entrevista para el diario El País. No obstante, luego decidió trabajar de manera independiente y en 2018 lanzó las famosas Sessions, las primeras junto a los artistas Trueno, Sony o Kodigo. Luego llegarían a su estudio Nicky Jam, Nicki Nicole, Zaramay, Cazzu, Nathy Peluso, YSY A, Bejo, Don Patricio, L-Gante, Anuel AA, Kiddo Toto, Residente, Paulo Londra, Quevedo, Tiago PZK, Villano Antillano, Shakira, entre otros. ¿Cuál es la fórmula del éxito de Bizarrap? Bizarrap Bizarrap | Credit: John Parra/Getty Images La revista Billboard en noviembre de 2020 lo nombró "un genio del marketing". Entre otras cosas, el DJ tiene maneras muy particulares con las que anuncia cada una de sus próximas sesiones en redes sociales, a las que ha nombrado con números. La de Shakira, por ejemplo, es la sesión #53. ¿Hasta dónde ha llegado su reconocimiento internacional? Bizarrap no solo ha llenado con miles de personas estadios tanto en España como de Latinoamérica, sino que ha sido reconocido por la industria de la música. Todos y cada uno de los artistas que han trabajado con él acaparan millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales. "Me tiene que gustar mucho un artista y lo llamo yo generalmente, ¿viste? Y si quiere trabajar, trabajamos", dijo a El Mundo. En la pasada edición de los Latin Grammy, el joven músico fue nominado en cuatro categorías: "Productor del año", "Mejor nuevo artista", "Mejor fusión / interpretación urbana" por la BZRP Music Session #36 junto a Nathy Peluso, y "Mejor canción de rap / hip hop" por la BZRP Music Session #38 junto a Snow Tha Product. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El dúo Shakira-Bizarrap En solo 12 horas la SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 alcanzó más de 25 millones de vistas en YouTube, y se ha convertido en el tema de conversación de muchos. No solo está la mano y la fórmula del DJ argentino detrás, sino que la voz y los conflictos personales de la cantante colombiana han hecho de este un tema que no pasa desapercibido. A unos les puede gustar, otros tal vez lo detestaron, pero lo cierto es que la canción ha sido todo un éxito desde su lanzamiento.

