La Lista VIP: bioserie de Gloria Trevi, gira de Sin Bandera y más Desde la gira de Sin Bandera en Estados Unidos hasta la bioserie de Gloria Trevi: no te pierdas la LISTA VIP de esta semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que no te puedes perder esta semana Bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi La bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, que cuenta la historia de la cantante mexicana en varias etapas de su vida, estrena el 11 de agosto en ViX. La producción, a cargo de Carla Estrada, y protagonizada por Scarlet Gruber, Ingrid Martz, Lessy Hernández, Regina Villaverde y Jorge Poza, contiene 50 capítulos llenos de drama, musicales y momentos clave de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre completo de la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película romántica LGBTQ+ Red, White & Royal Blue Prepárate para una montaña rusa emocional protagonizada por el talentoso actor mexicano Taylor Zakhar Pérez, y su encantador coprotagonista Nicholas Galitzine. La esperada comedia romántica LGBTQ+ Red, White & Royal Blue, cuenta la historia de Alex Claremont-Diaz, el hijo de la presidente de los Estados Unidos, y el príncipe británico Henry quien tienen mucho en común: impresionante buena apariencia, carisma innegable, popularidad internacional… y un total desdén mutuo. Pero a medida que la relación helada de Alex y Henry inesperadamente comienza a descongelarse en una amistad tentativa, la fricción que existía entre ellos provoca algo más profundo de lo que esperaban. Como dice el cartel, love gets royally complicated. La película estrena el 11 de agosto en Prime Video. Gira 'Frecuencia Tour' de Sin Bandera Sin Bandera se alista para comenzar su gira 'FRECUENCIA TOUR' por distintas ciudades de los Estados Unidos, la cual promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de la banda. Con su estilo pop romántico, la banda llevará a su público a un viaje lleno de emociones con éxitos como: "Mientes tan bien", "Sirena", "Que lloro", "Kilómetros", "Te vi venir" y muchos más. Los boletos para la 'FRECUENCIA TOUR en Estados Unidos, que comienza en Irving, Texas el 07 de septiembre y recorrerá Laredo, San Antonio, Miami, San Diego, Atlanta y Nueva York, ya están disponibles en latinolive.com/portfolio/sin-bandera/

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: bioserie de Gloria Trevi, gira de Sin Bandera y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.