¡Biógrafo del príncipe Carlos insulta a Meghan Markle! Grosera y vengativa, son algunas de las fuertes palabras que el experto en realeza Tom Bower utilizó para describir el carácter de la duquesa de Sussex en televisión, además de asegurar que es ella quien maneja las decisiones del príncipe Harry y la culpable de todo lo que rodea el escándalo en torno a la comercialización de su marca. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es muy posible que el príncipe Harry y Meghan Markle nunca imaginaran el aluvión de feroces críticas que iba a lloverles a raíz de su último comunicado acatando la prohibición de la reina Isabel II de usar su marca, Sussex-Royal, pero dejando claro que no estaban de acuerdo con su poderosa abuela. Image zoom Pese a que la anciana soberana es discreta en extremo y trata de mostrar constantemente de cara al público un tono de unidad en el seno de la familia real, la realidad es que esta rebelde pareja no deja mucho a la imaginación con sus entrevistas y comunicados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Por ese motivo, ya no solo son los medios más sensacionalistas del Reino Unido los que sueltan espuma por la boca al hablar de ellos, ahora también son los fans más acérrimos de la monarquía quienes se están cebando con las últimas noticias de Meghan y Harry. Image zoom Esta misma semana, Tom Bower, biógrafo del príncipe Charles, muy famoso entre la realeza, definió a la duquesa de Sussex en plena entrevista televisada como “grosera y vengativa”. El famoso escritor aseguró, sin pelos en la lengua, que en el comunicado de los duques de Sussex podía leerse entrelíneas la furia de la esposa de Harry: “Lo que Meghan quiere, Meghan consigue”, aseguró encendido tildándole de caprichosa, y asegurando que el comunicado era una auténtica grosería hacia la reina. Image zoom “Hace nada Meghan se casó con un miembro de la familia real y después se largó. Pero además quiere hacerlo bajo sus propias exigencias. Lo que nos importa en este país es proteger la reputación de nuestra familia real. Y lo que te encuentras es esta pareja, dirigida por Meghan, quien quiere sacar provecho comercial de pertenecer a dicha familia”, continuó el escritor soltando la sopa. Image zoom Cuando la conductora del show en cuestión, Susanna Reid de Good Morning, Britain, le cuestionó en cuanto a la fiabilidad de sus fuentes, para poder decir fríamente y sin tapujos que era Meghan quien dirigía a Harry, Bower respondió: “¡Es la verdad! Ella lleva toda su carrera explotando su vida comercialmente. Y no tiene ningún estatus más allá del de estar casada con un miembro de la familia real”. Image zoom El periodista Piers Morgan ya había reaccionado así ante el último comunicado de Meghan y Harry: “¿Quiénes diablos se creen que son? Muestran una falta de respeto asombrosa”. Otro experto de la realeza, Richard Fitzwilliams, también recalcó que los últimos comentarios de los duques de Sussex estaban fuera de lugar, ya que “destacan sus diferencias con Buckingham de una forma absolutamente innecesaria”. Image zoom Aunque la conductora finalmente le recordó a Tom Bower que Meghan ya tenía una vida de éxito antes de Harry, eso no supuso ningún freno para el indignado escritor y fiel súbdito de la reina Isabel: “Si no se hubiera casado con el príncipe Harry, nunca habría podido armar tal organización caritativa, ni hubiera logrado todo lo demás. Están tratando de sacar dinero a costa de la familia real”, insistió. Advertisement

