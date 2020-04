¿A cuánto asciende la fortuna del desaparecido músico Bill Withers?

Bill Withers, quien murió el lunes a sus 81 años, dejó una fortuna valorada en unos $25 millones, según estimaciones de una revista financiera.

De acuerdo a un reporte de la revista Forbes, el cantautor no estaba activo en la música desde hace años; en sí había dejado de grabar en 1985. Parte del dinero que hizo en sus 14 exitosos años de carrera, reportó la revista, fueron destinados a construir un estudio de grabación.

En adición a la música, el artista estaba metido en el negocio de bienes raíces y había anunciado el año pasado la venta de su casa —valorada en $3.25 millones— en los Hollywood Hills, residencia en la que vivió por más de 20 años, según el diario Los Angeles Times.

Withers, conocido por éxitos como "Ain't no sunshine" y "Just the two of us", murió en Los Ángeles tras sufrir complicaciones cardíacas, según informó su familia. Sus otras canciones como "Lean on me" y "Use me" vendieron más de tres millones de copias y fueron grandes éxitos que marcaron la década de los años 70.

El también intérprete de "Lovely Day" estuvo casado dos veces; su primer matrimonio con la actriz Denise Nicholas duró un año y su segundo con Marcia Withers más de 40 años. Ambos tuvieron dos hijos: Kori y Todd Withers.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado a conectarse con el mundo en general, con su poesía y música, habló honestamente con las personas y las conectó entre sí", señala el comunicado de la familia.

Withers creció en el seno de una familia humilde y era tartamudo cuando pequeño. A sus 17 años se unió a la Marina de Estados Unidos y trabajó como mecánico de aviones instalando baños. Firmó un contrato musical en 1971, luego de que sus demos fueron descubiertos por la compañía Sussex Records.