Bill y Melinda Gates anuncian su divorcio tras 27 años de casados "No creemos que podamos seguir creciendo juntos como pareja", exclamó en un tuit el cofundador de Microsoft. Esto es lo que se sabe de la ruptura hasta el momento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del planeta anunció este lunes que se divorcia de Melinda Gates, quien fuera su mujer durante 27 años. "Después de mucho pensarlo y de trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio", se dijo medio de un comunicado conjunto difundido por Twitter y cuyo contenido ha corrido como la pólvora. "En los pasados 27 años hemos criado a tres niños maravillosos y construido una fundación que trabaja alrededor del mundo para permitir a las personas el tener una vida saludable y productiva", prosigue el mensaje para hacer referencia a la prestigiada Bill & Melinda Gates Foundation, la fundación privada más rica del mundo con $40,000 millones en fondos y que fue establecida en el 2000. Melinda y Bill Gates Melinda y Bill Gates | Credit: Michele Crowe/CBS via Getty Images "Seguimos compartiendo nuestra fe en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero no creemos que podamos seguir creciendo juntos como pareja en la próxima fase de nuestras vidas", se indica en el mensaje. "Les pedimos respeto y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar nuestra nueva vida", concluye el mensaje. Bill y Melinda Gates contrajeron nupcias el 1 de enero de 1994 en una romántica ceremonia llevada a cabo en la isla hawaiana de Lanai . Tienen tres hijos: Rory John, de 21 años, Phoebe Adele, de 18 y Jennifer Katharine, de 25. "La conocí en una junta de ventas en Nueva York", contó Gates a CBS Sunday Morning. sobre la forma en que él y su futura mujer se conocieron. "Después de eso, solo pasó una semana hasta que me le acerqué en el estacionamiento y le pregunté que si quería salir conmigo".

