Bill Clinton hospitalizado de emergencia en California por un fuerte susto de salud El equipo de prensa del exmandatario lanzó un comunicado para informar de su estado actual y aclarar las razones que le llevaron a emergencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves el equipo de trabajo de Bill Clinton compartió un comunicado para informar del percance de salud que sufrió el exmandatario esta semana. El que fuera presidente de los Estados Unidos entre 1993 y 2001 tuvo que ser atendido inmediatamente en cuidados intensivos al llegar con una fuerte infección urinaria que estuvo a punto de degenerar en sepsis, según informó la cadena CNN. A sus 75 años fue tratado en el Irvine Medical Center en California y sometido a pruebas relacionadas con esta afección, nada que ver con la COVID-19 ni sus anteriores problemas coronarios. Bill Clinton Bill Clinton El escrito oficial apuntaba que Clinton "fue admitido en la UCI para un seguimiento estrecho y se le administraron antibióticos y líquidos por vía intravenosa... Tras dos días de tratamiento, su recuento de glóbulos blancos está disminuyendo y está respondiendo bien a los antibióticos... Esperamos que se vaya a casa pronto", aseguraron los médicos. Por su parte, su portavoz, Ángel Ureña, resaltó que el demócrata no solo está mejorando sino que también derrocha "buen humor". Los principales problemas de salud de Bill Clinton han estado relacionados con el corazón cuando en 2004 tuvo que ser sometido a una operación a corazón abierto para ponerse un bypass cuádruple. Posteriormente, en 2010 y tras sufrir un fuerte dolor en el pecho, tuvo que ser operado para la inserción de dos stents en una arteria coronaria. En una entrevista con CNN aseguró haber "tenido suerte de no morir de un ataque al corazón". Bill Clinton en republica dominicana Desde entonces sus apariciones públicas son contadas y el cuidado de su salud es lo primordial. Se espera que más pronto que tarde sea dado de alta para seguir recuperándose en casa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bill Clinton hospitalizado de emergencia en California por un fuerte susto de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.