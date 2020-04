¡Bikinazo! Así subió Aislinn Derbez la temperatura de California ¡La hija de Eugenio Derbez posa con un bikini animal print luciendo cuerpazo y las redes se derriten! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡El calor arrecia en California y Aislinn Derbez sube la temperatura en redes! El paso del tiempo después del difícil año que ella misma aseguró haber pasado, se ve que le ha sentado la mar de bien y la hija de Eugenio Derbez lució así de espectacular enfundada en un diminuto bikini con estampado animal print. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Por fin empezó a hacer calor por aquí!” dijo la actriz, quien acaba de separarse del actor Mauricio Ochmann, el papá de su hija. Salvo algunas palabras que apuntaba a su delgadez, como “con más carnita lucirías mejor”, los likes se sucedieron ininterrumpidamente, con más de un comentario de las celebridades alabando la escultural figura de la bellísima actriz. Odalys Ramírez, Stefano Marocco, Sandra Corcuera, Humberto Rodríguez, Romina Sacre, María León, Flavio Medina, Valerí Dominguez y Stephanie Cayo, fueron algunos de los famosos que no se privaron de comentar en su sexy post echándole porras por su extraordinaria figura. Image zoom Pese a sus desavenencias con Mauricio Ochmann, que ella achacó a su falta de comunicación entre otros detalles, la mamá de Kailani guarda una extraordinaria relación con el papá de su hija, quien con mucha simpatía le recriminó no haber dado crédito en esta linda foto de ambas: El podcast que acaba de lanzar se llama La Magia del Caos y con él la actriz, a través de sus propias experiencias, quiere ser un referente de autoayuda para sus fans: “La vida nos confronta y pone en situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos realmente”. Advertisement

