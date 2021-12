Así es el decorado navideño de los Biden en su primera Navidad en la Casa Blanca Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jill Biden - Holiday Decoration Credit: Biden: Roy Rochlin/Getty Images; Decoracion: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images Casitas de jengibre, medias sobre la chimenea y tarjetitas dedicadas a los trabajadores de la salud: el decorado de los Biden están lleno de emotivos detalles, ¡pasen a mirar! Empezar galería ¡Bienvenidos! Arbol de navidad Blue Room Casa Blanca Credit: Twitter: FLOTUS Jill Biden La primera dama Jill Biden reveló este lunes su primer decorado navideño en la Casa Blanca. La residencia oficial se ha vestido de gala con 41 árboles navideños y 25 coronas decorados por 100 voluntarios que les han colocado más de 6,000 pies de listones, 300 velas, 10,000 ornamentos y 78,750 lucecitas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Acogedor christmas stockings white house decorations jill biden 2021 Credit: Twitter: FLOTUS Jill Biden A diferencia del lujoso e impactante decorado que su antecesora, Melania Trump, los decorados tienen toques muy hogareños, como las tradicionales medias colgadas sobre la chimenea y que en este caso llevan los nombres de los nietos de los Biden: Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie, Hunt y Baby. 2 de 9 Ver Todo Arbolito navideño Primera dama Jill Biden recibiendo el arbol de Navidad de la Casa Blanca Credit: Aaron Schwartz/Xinhua via Getty Images Hace unos días la primera dama recibió en pino navideño de la Casa Blanca: abeto Fraser de 18 pies de altura y proviene de Peak Farms, en Jefferson, Carolina del Norte. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Unidad "Les deseamos una feliz, saludable y jubilosa temporada navideña", exclamaron Joe y Jill Biden en su carta navideña a la nación. Aquí vemos su retrato incorporado a la decoración cuyo tema para este año se titula Gifts from the Heart (Regalos del corazón). "Les deseamos una feliz, saludable y jubilosa temporada navideña", exclamaron Joe y Jill Biden en su carta navideña a la nación. Aquí vemos su retrato incorporado a la decoración cuyo tema para este año se titula Gifts from the Heart (Regalos del corazón). 4 de 9 Ver Todo Dulce sorpresa white house decorations jill biden white house miniature 2021 Credit: Twiiter: FLOTUS Jill Biden "La casita de jengibre de este año fue inspirada en la gratitud y admiración de nuestra nación por los trabajadores esenciales que han mantenido al país funcionando", se afirma. La 'casita' contiene 55 láminas de pan de jengibre, 120 libras de pastillaje, 35 libras de chocolate y 25 libras de turrón pastelero". 5 de 9 Ver Todo Con gratitud Jill Biden Unveils White House Holiday Decor Credit: Alex Wong/Getty Images En la residencia se encuentran tarjetas con mensajes dedicados a los trabajadores de la salud y otros servidores públicos que han mantenido al país activo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fantasía Jill Biden Unveils White House Holiday Decor Credit: Alex Wong/Getty Images En el corredor del Este (East Colonnade) resplandecen palomas y estrellas fugaces iluminando el pasillo. "Representan la paz y la luz que nos brindan los trabajadores esenciales en la pandemia", indica una guía del visitante sobre esta sección del decorado navideño. 7 de 9 Ver Todo Hora azul Jill Biden Unveils White House Holiday Decor Credit: Alex Wong/Getty Images Aquí vemos el impactante pino que decora el Blue Room. En otra de las habitaciones —el llamado State Room— se encuentra un árbol decorado con fotos de todas las familias que han pasado por la Casa Blanca a través de los años."Cada una de ellas ha hecho de este casa su hogar, y nos recuerdan al amor que perdura y los lazos familiares", se afirma en dicha publicación. 8 de 9 Ver Todo 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

