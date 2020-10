Las bicicletas eléctricas viven un ‘boom’ en medio de la pandemia Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Cortesía A raíz del coronavirus que impactó, y sigue azotando al mundo, miles de personas han buscado nuevas maneras de movilidad más seguras para evitar los contagios. Uno de los medios de transporte que ha causado verdadero furor es la bicicleta eléctrica. "Las bicicletas eléctricas están de moda porque nadie quiere estar en un tren o bus lleno de gente y correr el riesgo de exponerse al virus", cuenta Julie Kronstrom, quien junto a su hermano Adel Michael fundó Mate.bike en 2016 - una compañía con sede en en Copenhague, Dinamarca, en donde tuvieron el objetivo principal de crear bicicletas eléctricas que fueran asequibles y con altas especificaciones. "Teníamos la misión de hacer la bicicleta perfecta para cualquier ciclista, cualquier viaje en cualquier situación dada, teniendo un diseño atractivo y teniendo en cuenta la funcionalidad". Image zoom Julie Kronstrøm Carton (izq.) y Christian Adel Michael Cortesía Cabe recalcar que andar en una bicicleta común es exactamente igual que andar en una bicicleta eléctrica, es decir, pedaleas la mayor parte del tiempo y usas los cambios de velocidad cuando sea necesario. Con una bicicleta eléctrica de Mate.bike puedes alcanzar, dependiendo del modelo, viajes asistidos de hasta 120 km. "El e-biking puede ser la solución, sobre todo si vives en ciudades grandes, urbanas o suburbios y tienes que desplazarte entre 10 y 28 kilómetros para ir al trabajo, entonces diría que una bicicleta eléctrica es la elección perfecta", añadió Julie. "Mate X es un vehículo fantástico y seguro., es perfecto para viajes más largos y aventuras fuera de la carretera porque tiene más potencia, es estable y te hace sentir seguro debido a los neumáticos gruesos. El modelo Mate City es perfecto para desplazamientos urbanos grandes debido a su tamaño pequeño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las bicicletas eléctricas, cuyos previos varian entre $1000 y $15000, según el estilo, duración de batería y otros factores, se han convertido en favoritas de famosos como entre otros, J Balvin, Kendall Jenner, Will Smith, Millie Bobby Brown y Katy Perry. "Hicimos un producto que es atractivo para un grupo más diverso. Todo tipo de personas usan bicicletas eléctricas, desde jóvenes y adultos hasta cantantes y actores", observa Kronstrom sobre la excelente acogida que ha recibido Mate.bike en los Estados Unidos y el mundo entero. "Estoy muy orgullosa".

