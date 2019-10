Odiseo Bichir estuvo en el hospital tras sufrir infarto cerebral Odiseo Bichir estuvo en un hospital a causa de un problema cerebral; sin embargo, en un inicio no le detectaban la afectación que tenía. Posteriormente, descubrieron su enfermedad. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unas semanas, Odiseo Bichir estuvo internado en un hospital; los rumores de que el actor padecía problemas de ansiedad y depresión comenzaron a circular. Sin embargo, se trató de una isquemia transitoria; es decir, se detuvo el flujo de sangre al cerebro de manera momentánea, lo cual le ocasionó un infarto cerebral. Ahora, su esposa, Yolanda Ventura, explica lo ocurrido. "Es un micro, micro infarto cerebral, por así decirlo. Él [Odiseo Bichir] está bien", explicó Ventura a los medios de comunicación. "[Se trató de una] isquemia transitoria, que es como falta de oxigenación en el cerebro por un tiempo corto". RELACIONADO: ¿En qué anda la actriz Yolanda Ventura? Image zoom Victor Chavez/WireImage De acuerdo con la cantante, "no se sabe" cómo se produce este tipo de padecimiento y, para fortuna de su marido "no tiene secuelas" y pudo, casi de inmediato, continuar con sus actividades habituales; aunque, debió permanecer en el nocosomio por algunas días más para que le realizaran los estudios pertinentes y los diagnosticaran adecuadamente. "Los días que se quedó en el hospital fue nada más para seguir haciendo análisis porque no daban con lo que había sido", agregó. "Realmente él, el mismo día, estaba hablando y moviéndose perfectamente bien, pero hemos estado con estudios para que esto no vuelva a suceder". Image zoom Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la información que aseguraba que Odiseo Bichir estuvo en un centro psiquiátrico por padecimientos de tipo mental, Yolanda Ventura los desmintió por completo y aseguró que de ser verdad lo diría. "Ni estuvo en un psiquiátrico; estuvo en el hospital Español y no tenemos nada que ocultar, pero no es la realidad", advirtió. "Él está bien; ya dio función [de teatro] el viernes; seguirá dando funciones". Advertisement

