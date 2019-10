Biby Gaitán explica por qué dejó de seguir a su marido Eduardo Capetillo en redes sociales La protagonista del musical Chicago enfrentó las preguntas de los periodistas sobre su posible crisis con su esposo Eduardo Capetillo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llevan 25 años casados, tienen 5 hijos y dos carreras envidiables, ¿qué más se les puede pedir? Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son todo un ejemplo de estabilidad y saber estar en esta profesión. Pero no son perfectos y con toda naturalidad hacen frente a situaciones complicadas de su vida como cualquier persona. Así lo dejó saber la protagonista del musical Chicago al ser preguntada por su relación con su esposo. Parece que dejó de seguirle en redes y eso ha disparado todo tipo de rumores sobre su matrimonio. Algo que Biby no tuvo problema alguno en aclarar con absoluta tranquilidad. "Miren esto es parte del show business chicos, ya con tantos años, ¿tú crees que me cuezo al primer hervor? A ratos le sigo, a ratos no, así es la vida", expresó divertida a los medios durante su asistencia a la obra teatral La Jaula de las Locas, el musical cumplía su función número 900 y ella ejerció de madrina. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "No somos la pareja perfecta, ni medianamente, siempre lo digo", expresó sincera. Pero hay lo más importante que debe tener una relación. "Tiene que haber amor", resaltó tal y como recogió el programa Venga la alegría. Su esposo no pudo acompañarla en esta ocasión porque parece que tuvo que ayudar a su hija con una junta en la universidad. "Nos partimos en dos, tenemos muchos hijos, son cinco", agregó sonriente como siempre. "Ahora sí que nos vamos turnando las responsabilidades que tenemos como padres", siguió sincera en otra parte de la entrevista. ¡Gracias siempre por esa sinceridad y simpatía, Biby! Advertisement

