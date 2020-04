¡Mira el espectacular rancho de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo en México! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Bien montados Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo tienen un magnífico rancho en Ocoyoacac, México. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Numerosa familia La pareja ha visto crecer a sus hijos en esa localidad. 2 de 10 Applications Ver Todo De fiesta El rancho ha sido el lugar donde los Capetillo-Gaytán han celebrado grandes ocasiones, como el cumpleaños número 50 del jefe de familia. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Al aire libre La casa y sus predios cuentan con una piscina y lugares donde se pueden realizar actividades acuáticas en familia. 4 de 10 Applications Ver Todo Jardineros de lujo Daniel y Manuel se la pasan de maravilla en el rancho de papá y mamá. 5 de 10 Applications Ver Todo Súbete a mi moto Los niños también se divierten paseando en el rancho. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Madre e hijo Gaytán y su hijo mayor saben aprovechar su tiempo libre en cuarentena. 7 de 10 Applications Ver Todo Espacio de sobra Con todo el espacio que hay en el rancho, todos pueden encontrar el lugar perfecto para realizar diferentes actividades. 8 de 10 Applications Ver Todo Adiós muchachos Cinco hombres, una moto y mil caminos. ¿Qué habrán hecho los chicos de la familia este día? 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mucho amor En el rancho sobran las muestras de amor. ¡Enbuenahora! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

