¡Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo acallan los rumores de crisis con este apasionado beso en la boca! La pareja ha felicitado las fiestas con una imagen llena de sensualidad y una auténtica declaración de amor. "Te amo demasiado". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Definitivamente este ha sido el año triunfal de Biby Gaytán. Teníamos muchas ganas de volver a verla en los escenarios y nos hizo ese regalo. Fue gracias al musical Chicago que la actriz protagoniza de forma magistral y que se ha metido en el bolsillo a público y crítica. Sin embargo, ese éxito según las malas lenguas podría haber perjudicado a su relación con Eduardo Capetillo. Los supuestos celos de él por el regreso de su esposa estarían haciendo daño a su matrimonio. ¡Nada que ver! La feliz pareja está más feliz y enamorada que nunca. Así lo han aclarado ambos en sus respectivos perfiles en Instagram con un buen beso en la boca y una romántica dedicatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Te amo demasiado!”, escribía la bella actriz orgullosa. Una imagen que también ha compartido su marido junto a unas traviesas palabras. “Después de 27 años se sigue poniendo nerviosa ¿que le habré dicho?”, escribió. Con motivo de estas fiestas la pareja compartió unas preciosas imágenes no solo de ellos sino también de sus hijos. El matrimonio logró formar una numerosa, además de hermosa familia, con cuya estampa han querido desear a todos una felices fiestas. ¡El deseo es recíproco! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo acallan los rumores de crisis con este apasionado beso en la boca!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.