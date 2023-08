Así reaccionó Bibi Gaytán a supuesto interés romántico de su primogénito por una actriz mayor Hace unos días, surgió el rumor de que Eduardo Capetillo jr., primogénito de Bibi Gaytán, tenía un romance con Fabiola Campomanes. ¿Qué dice la madre del joven al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Eduardo Capetillo junior formó parte del reality MasterChef VIP convivió con Fabiola Campomanes, como quien se notaba una buena relación. Lo cual, dio pie a una serie de rumores que aseguran hay idilio entre ellos. ¿Qué opina Bibi Gaytán, la madre del joven al respecto? ¿Aprobaría que su primogénito mantenga una relación sentimental con una mujer mayor? Así reaccionó la actriz. "Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No", advirtió Gaytán a los medios de comunicación. "Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada". Respecto a si es una madre celosa, la esposa de Eduardo Capetillo está convencida que no lo es; por el contrario, le da la libertad de acción a sus hijos. "Soy la persona más relajada del mundo", mencionó. "Vivo en mi mundo. En Bibiland, vivo en mi mundo". De hecho, Ana Paula, la hija mayor de Bibi de Gaytán confirmó que, efectivamente, su madre es tranquila en lo que a sus nueras y yernos se refiere. "Es la persona menos celosa del mundo", aseguró. Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo y su primogénito | Credit: Instagram Biby Gaytán; Instagram Eduardo Capetillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, Fabiola Campomanes fue cuestionada sobre el supuesto romance con Eduardo Capetillo junior. "Me encuentro muy bien", mencionó hace unos días Campomanes a los medios de comunicación. "¡Qué bárbaro, qué metiches! ¿Por qué la gente es así? Porque inventan cosas. Qué feo que cuando alguien te cae bien y te llevas bien la gente luego, luego, lo quiera transformar en otra cosa". Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un gigoló | Credit: TELEMUNDO De hecho, la actriz cerró cualquier especulación al revelar que mantiene un romance con otra persona. "La verdad, voy a decir una cosa yo así que diga soltera soltera no estoy", aclaró. "A uno no le gusta que le inventen cosas. Uno tiene que cuidar [lo que se dice] y más cuando la persona con la que estás no está dentro de este medio que por más que todos te dicen 'no importa yo así te conocí'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así reaccionó Bibi Gaytán a supuesto interés romántico de su primogénito por una actriz mayor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.