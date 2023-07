Bibi Gaytán enfrenta rumores de que Eduardo Capetillo no le permite dar entrevistas Una nueva polémica se desató en un evento público que ocasionó especulaciones sobre el control que Eduardo Capetillo ejerce sobre su esposa Bibi Gaytán; ella reacciona al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Capetillo y Biby Gaytán Credit: Instagram / Biby Gaytán Hace unos días, surgió una polémica porque Bibi Gaytán no ofreció entrevistas a algunos medios de comunicación durante un evento público; esta situación ocasionó que se revivieran los señalamientos que aseguran que esposo, por casi 29 años, Eduardo Capetillo, le prohíbe realizar determinadas cosas, entre ellas, hablar con determinados medios de comunicación. Ante ello, la cantante no dudó en enfrentar dicha controversia y explicar lo un sucedió en esa ocasión. "Nosotros no controlamos, no coordinamos esas entrevistas, ni coordinamos la convocatoria a los medios", aclaró. "Nosotros, si algo tenemos, siempre, es agradecimiento con los medios y con el público, que siempre han estado junto con nosotros". La también bailarina aprovechó para disculparse de cualquier inconveniente que hubiera ocurrido, pese a que sabe que su marido ni ella fueron responsables de esa situación."Lamento mucho si pasó algo. Creo, un poquito, que no hubo la organización quizá que debió, pero está fuera de mi alcance en ese sentido y lo siento mucho", reiteró. Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, la exintegrante de Timbiriche reveló cuál es su secreto para ser exitosa profesionalmente y también en su vida personal. "Me parto en mil. A veces hasta digo '¡Por Dios!'. Ya en la noche que estaos bañando a mis niños, después de que ya corrí, fui a los ensayos, hicimos tareas, que me parto", confesó. "Supongo que no soy la única, habernos muchísimas personas, no solamente mujeres también hombres, que nos partimos en mil, pero me mantiene feliz porque me siento realizada de cumplir, de satisfacer, esa necesidad y ese privilegio de ser mamá, de estar en mi casa que también lo disfruto muchísimo; y la parte profesional". Biby Gaytán regresa a los escenarios teatrales como protagonista de la obra Amor sin barreras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bibi Gaytán enfrenta rumores de que Eduardo Capetillo no le permite dar entrevistas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.