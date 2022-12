Biby Gaytán y su gran regreso a al televisión, Pablo Lyle y más fotos de las celebridades ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bibi Gaytán es la expulsada en la semifinal quien es la mascara Credit: Mezcalent Biby Gaytan eliminada, niegan nuevo juicio a Pablo Lyle y más imágenes trending. Empezar galería Biby Gaytán Bibi Gaytan es la expulsada en la semifinal quien es la mascara Credit: Mezcalent ¡La protagonista de Dos mujeres un camino regresó a la televisión! A pesar de cautivar con sus dotes como bailarina y cantante, Biby fue la expulsada en la semifinal de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? con el disfraz de 'Triki'. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Pablo Lyle Niegan nuevo juicio a Pablo Lyle Credit: Mezcalent El actor de Cachito de cielo regresó a los tribunales de Miami, en donde el juez determinó que no se llevará a cabo un nuevo juicio como sus abogados lo habían solicitado hace unos meses. 2 de 6 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner con una camiseta apretada sale a cenar con su hermana Kendall a Matsuhisa en Aspen, Colorado Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La exitosa empresaria de 25 años acaparó miradas en Aspen, Colorado, con esta camiseta apretada y gorro que usó durante una cena con su hermana Kendall Jenner. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Carlos Rivera Carlos Rivera Visita Walt Disney World con su familia Credit: Walt Disney World El cantautor y actor mexicano, quien dio voz a Simba para Latinoamérica en la versión live action de la película de The Lion King, visitó por primera vez Walt Disney World Resort para crear recuerdos inolvidables en familia. 4 de 6 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita semifinal quien es la mascara Credit: Mezcalent La artista mexicana muerta de la risa junto a sus compañeros Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita en la semifinal de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?. 5 de 6 Ver Todo Justin Bieber Hailey y Justin Bieber llegan a LA en un jet privado tras un fin de semana en Canada Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El intérprete de "Baby" y "Peaches" fue fotografiado llegando a Los Ángeles en jet privado luego de disfrutar un fin de semana en Canadá junto a su esposa Hailey Bieber. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

