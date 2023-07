Bibi Gaytán, radiante a sus 51 años, regresa a los escenarios Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bibi Gaytán con hija y más en Amor Sin Barreras Credit: Mezcalent A sus 51 años, Bibi Gaytán demuestra que la belleza no tiene edad. Además: Shakira en Londres ¿con Lewis Hamilton? y más Empezar galería Bibi Gaytán lista para un Amor sin barreras Bibi Gaytán con hija y más en Amor Sin Barreras Credit: Mezcalent Bibi Gaytán, Ana Pau Capetillo y Axel Muñiz en la conferencia de prensa del musical Amor sin barreras, producción de Gerardo Quiroz que inicia temporada el próximo 19 de agosto en el Teatro Centenario Coyoacán, en la capital mexicana. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira deportiva en Londres Shakira vista en Chiltern Firehouse tras ver a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña Credit: Photo © 2023 Goff Photos/The Grosby Group Tras disfrutar del Gran Premio de Gran Bretaña, la cantante colombiana Shakira fue fotografiada por el lente del paparazzi llegando al restaurante de moda en Londres, Chiltern Firehouse. ¿Será que se vio con el piloto Lewis Hamilton? 2 de 6 Ver Todo Rihanna presume de su embarazo Rihanna presume su floreciente pancita con un conjunto informal totalmente negro Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Rihanna en West Hollywood presumiendo de su floreciente pancita con un conjunto informal totalmente negro. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Premiere de Barbie merica Ferrera, Margot Robbie and Ryan Gosling attend the World Premiere of "Barbie" Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic America Ferrera, Margot Robbie y Ryan Gosling posando en la alfombra de la premiere de Barbie, la película sobre la muñeca más famosa de Mattel y que llega a salas de cine del país el 21 de julio. 4 de 6 Ver Todo Tom Cruise promociona su nuevo film Tom Cruise sale de su hotel en New York durante su gira promocional de Mission: Impossible Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El actor Tom Cruise sorprendido al salir de su hotel en Nueva York durante su gira promocional de Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, que estrena en salas de cine del país el 12 de julio. 5 de 6 Ver Todo Jennifer Garner en forma Jennifer Garner fue vista durante un arduo entrenamiento de boxeo en LA Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group Mientras tanto en Los Ángeles, la ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, fue vista durante un arduo entrenamiento de boxeo. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Bibi Gaytán, radiante a sus 51 años, regresa a los escenarios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.