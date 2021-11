Bibi Gaytán es presa de críticas por supuesto arreglo estético en el rostro Una imagen ha desatado la polémica en torno a Bibi Gaytán porque se especula que se hizo un tratamiento estético. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de mostrar el amor que le tiene a su esposo Eduardo Capetillo, con quien tiene 27 años de casada y cinco hijos, Bibi Gaytán decidió dedicarle un emotivo mensaje. "Te amo, por todo lo que eres, por todo lo que has sido y por todo lo que serás Eduardo Capetillo", escribió en su cuenta de Instagram. Para acompañar el texto, la actriz utilizó una fotografía donde ambos tienen sus cabezas juntas en señal de cariño; lo cual, solo parece un momento cotidiano de pareja. Sin embargo, llamaron la atención los abultados labios de la también cantante; los cuales, hicieron reaccionar a los internautas, quienes dieron a entender que ese aspecto se debía a un tratamiento estético. "Noooo Bibi, tú no necesitas agrandar tus labios, eres una chiquita muy bella", mencionó una seguidora. "Por un momento me pregunté quién era la que estaba al lado de Eduardo; ella no necesita nada, es preciosa"; "¿Qué se hizo en su boca?"; "Lo mismo pensé; se ve rara ¡¡¡que no se toque la cara!!!"; "Pensé lo mismo; no sé que se hizo pero no lo necesitaba", "Se inyectó algo", y "Yo apoyo si tienes dinero cambia lo que no te no gusta, pero siempre serás bella Bibi", fueron otros comentarios. Biby Gaytan Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes salieron en su defensa y aseguraron que solo eran trucos en su maquillaje. "¡No se ha inyectado nada! chequen bien la foto. Bibi siempre se ha delineado un poquito de fuera sus labios. Ella misma lo dijo en su tutorial de maquillaje"; "Se la pintó con labial"; "Es solo que no está muy maquillada de sus ojos", y "No se hizo nada. Están pintados por fuera del labio superior. Es el efecto para más grosor", dijeron otros fanáticos. Bibi Gaytán no hace caso a esta polémica y solo busca disfrutar buenos momentos con Eduardo Capetillo y sus hijos.

