Mira cómo celebra Bibi Gaytán su regreso a la televisión en Pequeños gigantes La actriz y cantante mexicana Bibi Gaytán celebró su nuevo proyecto televisivo y ¡a que no adivinas el reto que le propuso a su marido, el actor Eduardo Capetillo! By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras anunciar que formará parte del divertido reality infantil Pequeños gigantes, la actriz y cantante Bibi Gaytán se fue a la playa para celebrar de una manera muy peculiar. La nueva integrante del jurado del programa que se transmite en Univision en Estados Unidos festejó su regreso a la televisión tras 20 años de ausencia haciendo piruetas en la arena y retando a su esposo, el cantante y actor Eduardo Capetillo, a superarla. “Así mis ruedas de carro cuando me enteré que estaría en Pequeños Gigantes”, escribió Gaytán junto a un video presumiendo su habilidad. “Y por cierto [Eduardo Capetillo] ya quisieras hacer una de mis ruedas de carro!”. Por su parte, el actor también compartió el video en sus redes sociales y sus seguidores lo animaron a aceptar el reto de su esposa. “Se está preparando para Pequeños Gigantes”, comentó Capetillo en su publicación. “Ya se le acabó el aire y eso que estamos a nivel del mar. Hay que llamar a los paramédicos”. Por el momento, el orgulloso esposo no ha dicho si aceptará el reto. Lo que sí está haciendo es apoyar a su esposa al cien por ciento en esta nueva etapa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaytán llega a tomar una de las sillas que ocupaban Verónica Castro y Miguel Bosé, uniéndose al panel de jueces compuesto por la cantante María León y el comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano. Esta quinta temporada del programa seguirá bajo la conducción de Galilea Montijo. Mientras inician las grabaciones, la ex Timbiriche continúa subiendo a los escenarios en la obra de teatro musical Chicago, la cual protagoniza en la Ciudad de México. Advertisement

Close Share options

Close View image Mira cómo celebra Bibi Gaytán su regreso a la televisión en Pequeños gigantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.