¡Bibi Gaytán hace una revelación muy especial de su relación con Eduardo Capetillo! Bibi Gaytán revela emocionada en las redes sociales porqué el 2019 será un año inolvidable para ella y Eduardo Capetillo. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para los queridos actores mexicanos Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo este 2019 será un año inolvidable para su relación, así lo reveló la pareja a través de una reciente publicación en sus populares redes sociales. En este año que inicia, se marca una ocasión muy especial para las dos estrellas de las telenovelas, ya que se conmemora el aniversario número 25 de su matrimonio, el cual tuvo lugar el 25 de junio de 1994. ¿Pueden creer lo rápido que pasa el tiempo? “Bodas de Plata. Hace 25 años empezó todo y a menos de 6 meses estoy muy emocionada con los preparativos. Gracias Dios mío”, aseguró la icónica actriz en su cuenta de Instagram junto a una bella fotografía en la que está con su esposo y sus dos hijos menores en la entrada de una iglesia. Los dos actores, quienes protagonizaron algunas de las telenovelas más exitosas de las últimas décadas, se alejaron de las cámaras para dedicarse por completo a su vida familiar. La última producción en la que participó Bibi fue En nombre del amor en el 2008. Por su parte, Eduardo dijo adiós a la pantalla chica tras protagonizar La Otra Cara del Alma en el 2013. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que ya han pasado varios años desde que dejaron atrás los melodramas, aún continúan siendo dos de las estrellas del mundo del espectáculo latino más queridas y sin duda alguna sus redes sociales se han convertido en la mejor ventana para que sus miles de fanáticos conozcan detalles de la vida que ahora llevan. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡Bibi Gaytán hace una revelación muy especial de su relación con Eduardo Capetillo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.