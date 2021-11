Bianca Marroquín regresa al musical Chicago en Broadway, esta vez interpretando a Velma. Tras 20 años de encarnar a Roxy, el otro personaje estelar de esta icónica obra, ahora da vida a su contraparte en escena. "Después de pandemia, me llaman y me dicen: 'Regresas, pero esta vez como Velma'. Fue un reto enorme. Es el mismo show pero son dos personajes que no tienen nada que ver, son completamente distintos. Es más atleta Velma y requiere otro tipo de enfoque y de fuerza física, vocalmente muy distinto también y actoralmente el personaje requiere otra seguridad para abrir el show, otra firmeza, otro control. Ella abre como si es la reina del lugar", relata a People en Español.

Para hacer que el público se enamore de estos dos personajes, que son mujeres asesinas en una cárcel de Chicago, Marroquín tiene que ponerle corazón a su interpretación.

"A Roxy la ves matar a alguien en los primeros minutos ¿cómo te echas al público a la bolsa? La única manera es siendo sumamente honesta", admite. "Roxy tiene todo un monólogo donde se abre con el público, rompe la 'cuarta pared' y se abre al público como si fueran amigos y les cuenta: 'es que mi vida fue así y mi esposo hizo esto, y de niña me pasó esto y por eso soy así'. Y la única manera de que conecte el público contigo es siendo muy honesta".

Ahora, en su rol de Velma, le deja ver a la audiencia su vulnerabilidad. "La parte humana de Velma es importante. Si realmente le enseño al público que estoy dolida y soy humana, y me duele que ya no estoy arriba, se conectan más porque en la vida a veces estamos arriba y a veces abajo", reconoce. "Velma también es vulnerable y el secreto de estos dos personajes es que les dejes ver que son seres humanos que cometen errores".

Bianca Marroquín Credit: Cortesía de Julieta Cervantes

La estrella mexicana nos contó como es su preparación tras bambalinas antes de brillar en el escenario. "El entrenamiento físico es muy importante, tus estiramientos. Lo que escojas hacer ese día —si corres, si tomas una clase de yoga o de ballet— llegas al teatro y sigues calentando. Pongo en mi camerino música que me tranquilice, tengo mi té. Lo primero que hago es encender mi tetera eléctrica, me cambio de ropa para estirarme, para tirarme al piso con mi mat de yoga. Y empiezo con mi maquillaje y a repasar todos mis números de Velma", cuenta. "Todo es muy preciso con Velma, tienes que tener un enfoque feroz o te das en la torre. El número con la silla… si no pongo bien la silla, si no me trepo bien, si no brinco bien de la silla, me pego y me mato, y el número se cae. Es mucha más responsabilidad para mí, lo que me exige Velma es mucho más".

Bianca Marroquin Credit: Cortesía de Julieta Cervantes

La propia Chita Rivera —la legendaria actriz que interpretó a Velma en los inicios de Chicago y a quien Marroquín a su vez encarnó en la serie de televisión Fosse Verdon— felicitó a la estrella mexicana en tarima por sus 20 años de trayectoria artística. Fue un momento inolvidable para Marroquín. "Estoy muy agradecida con Dios", afirma.

En su vida personal, Marroquín vive un momento de plenitud tras casarse en el 2019 con el empresario Joseph Schottland. "Para los dos es una segunda oportunidad, es nuestro segundo matrimonio. A esta edad valoras y aprecias todo mucho más", dice la actriz y bailarina. "En verdad para nosotros fue amor a primera vista. Estamos conscientes que somos muy bendecidos y afortunados. Él respeta mucho y ama lo que hago, quien soy, mi carrera. Me apoya y trata de buscar maneras para ayudarme, alzarme y yo también a él".

También ha creado una relación amorosa con sus hijastras. "A sus hijas las quiero mucho, existe un cariño muy bonito. Son cuatro niñas —de 16, 14, 12 y 8 años. Hace muchos años hice The Sound of Music y luego también hice Mary Poppins y digo que esas fueron actuaciones que de alguna manera me estaban preparando para el rol de mi vida personal con las niñas", cuenta. "De repente me encuentro en la casa cocinándoles o haciéndoles algo divertido y digo: 'Dios mío, yo soy Mary Poppins o soy la baronesa María [de The Sound of Music]. Este es mi capitán Von Trapp y estas son mis niñas'. Es muy chistoso como la vida imita al arte, o el arte a la vida".

Bianca Marroquín Credit: Cortesía de Bianca Marroquín

No te pierdas su concierto el 10 de noviembre a las 7 p.m. en Green Room 42, dentro del hotel Yotel en Nueva York.