Las entradas más locas de celebridades en las alfombras rojas de magnos eventos By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Estrellas como Lady Gaga, Katy Perry y Beyoncé han hecho entradas triunfales a eventos de manteles largos y alfombras rojas. ¡Mira quiénes más han entrado muy a su manera en estrenos de películas y eventos musicales y de la moda a lo largo de los años! Empezar galería Lady Gaga Image zoom Kevin Mazur/AMA2013/WireImage Para los American Music Awards del 2013, la cantante llegó a la alfombra roja sobre un improvisado caballo. Advertisement Advertisement Dramática Image zoom Jason Merritt/Getty Images Para la entrega de los premios Grammy en el 2011, Lady Gaga llegó dentro de un huevo. Nicki Minaj Image zoom Kevin Mazur/WireImage La rapera dio mucho de qué hablar con este atuendo que portó en la alfombra roja de los premios Grammy del 2012. Advertisement Katy Perry Image zoom John Shearer/Getty Images for MTV En los MTV Video Music Awards del 2017, la cantante se vistió como el premio Moonman que se entrega en esos galardones. ¿Halloween a la vista? Image zoom JB Lacroix/Getty Images Para una jornada de grabación del programa American Idol, Perry se disfrazó de la villana de Disney, Ursula. Billy Porter Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Para el Met Gala de este año, el actor fue cargado muy al estilo Cleopatra para entrar al evento que celebra la moda. Advertisement Advertisement Advertisement Helen Mirren Image zoom Keith Mayhew/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Condecorada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, la actriz fue cargada tal y como se lo merece al estreno de una de sus películas. Beyoncé Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic La cantante hizo mil maromas durante su primera actuación como solista en los MTV Video Music Awards, en el 2003 . Sean "Diddy" Combs y Bruce Willis Image zoom Kevin Winter/Getty Images El cantante y el actor llegaron en un flamante yate a la entrega de los MTV Video Music Awards del 2004 en Miami. Advertisement Advertisement Advertisement T-Pain Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic El rapero llevó al circo a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards del 2008 en Los Angeles. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Las entradas más locas de celebridades en las alfombras rojas de magnos eventos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.