Beyoncé llora la muerte de bailarín de 28 años apuñalado en Brooklyn: le rinde tributo O'Shae Sibley fue atacado por un grupo de sujetos en el sector de Midwood mientras bailaba una de las canciones de la estrella pop. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beyonce Credit: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney En medio de su exitosa gira mundial Reinassance la cantante Beyoncé ha hecho una pausa para llorar la repentina y trágica muerte del bailarín O'Shae Sibley, de 28 años, muerto a puñaladas el sábado pasado en Brooklyn, NY. "DESCANSA EN PODER O'SHAE SIBLEY", exclamó la también madre y actriz de 41 años por medio de su sitio oficial de Internet para lamentar el fallecimiento del joven bailarín quien según fuentes fue atacado por un grupo de desconocidos en una gasolinera del sector de Midwood mientras se encontraba con sus amigos. Otis Pena, uno de los amigos del fallecido grabó la salida entre amigos y la transmitió por medio de Facebook Live. Sibley, —quien bailarín profesional— estaba bailando al ritmo de uno de los temas de Beyoncé cuando un grupo de sujetos comenzaron a gritarle insultos a él y sus amigos. SIbley fue transportado de urgencia al hospital Maimónides de Brooklyn presentando heridas en el torso y ahí se pronunció su muerte. "La muerte de mi hijo fue interrumpida a causa de sus preferencias sexuales", lamentó or su parte Jake Kelly, padre de la víctima al publicar un mensaje pidiendo ayudar para costear los servicios fúnebres del joven bailarín por medio de GoFundMe. " O'Shae no sólo era el pegamento que unía a la familia, fue también un gran bailarín durante la mayor parte de su vida. Su espíritu iluminaba la habitación cuando él entraba. ¡Su sonrisa era contagiosa! Él no merecía esto". O’Shae Sibley Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brad Hoylman-Signal, Senador de Nueva York, quien es abiertamente gay, manifestó su pesar por la muerte de O'Shae Sibley: El impactante crimen ha propiciado una investigación por parte de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) para determinar si este es o no un crimen de odio, según pudo confirmar una fuente a PEOPLE, pues los atacantes habrían pronunciado inslutos en contra de los gays al momento del mortal incidente. —Se pide a quien pueda tener pistas que proporcione información de forma anónima LLAMANDO AL 1-800-577-TIPS o por medio de su sitio de Internet Twitter, @NYPDTips. Todas las llamadas son confidenciales.

