Beyoncé y Kim Kardashian rinden tributo a Vanessa Bryant en su cumpleaños La viuda de Kobe Bryant celebró sus 39 años rodeada de cariños, buenos deseos, un paseo en Disneylandia ¡y hasta unos ricos tacos para desayunar, mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant celebró este miércoles sus 39 primaveras. Rodeada de sus hijas y su sobrino la viuda de Kobe Bryant se dio una vuelta por Disney y celebró con unos ricos tacos -como un guiño a su herencia mexicana y al Cinco de mayo-. La fecha no dejó indiferentes a sus amigas y celebridades, como Beyoncé y Kim Kardashian quienes se unieron a las celebraciones para desearle lo mejor. "Feliz cumpleaños, Vanessa Bryant", exclamó por su parte la cantante Beyoncé ocupando la página principal de su página de Internet para anunciar sus buenos deseos para su amiga. "Feliz cumpleaños chica maravillosa ¡¡¡Eres muy amada!!!", exclamó por su parte la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) al compartir una foto de su amiga con la fallecida estrella de la NBA. Ante la lluvia de felicitaciones, la mexicoamericana compartió una foto desde Disney para dar las gracias por tantos buenos deseos. El cumpleaños llega en un momento agridulce, pues justo el sábado pasado su hija Gianna -quien falleció el 26 de enero de 2020 al lado de su padre en un accidente aéreo- celebraría sus 15 años y su mamá le rindió un bello tributo por redes. beyonce posts tbt photo vanessa bryant Credit: https://beyonce.com/ Vanessa Bryant tacos de su cumpleaños Credit: IG Stories/ Vanessa Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas fechas también traen muchos recuerdos a la madre de Natalia, de 18 años, Bianka, de 4, y Capri Bryant, de casi 2, pues fue justo un 18 de abril que le dio el sí a Kobe Bryant en una linda ceremonia llevada a cabo en la iglesia católica de St. Edward the Confessor, en Dana Point, al sur de California. Este 2021 se cumpliría su 20vo aniversario de bodas.

