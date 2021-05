Beyoncé recuerda el día que conoció a Selena Quintanilla. ¡Esto reveló sobre la eterna Reina del Tex-Mex! ¿Cómo fue el encuentro entre Selena Quintanilla y Beyoncé? Así muestra este emotivo momento la serie de Selena en Netflix. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una escena de la segunda temporada de la serie Selena en Netflix muestra el emotivo encuentro entre Selena Quintanilla y Beyoncé Knowles en The Galleria Mall en Houston, Texas en la década de 1990. En la serie, vemos a una Beyoncé adolescente que se deslumbra al ver a Selena, que estaba en ese momento en la cima de su fama y su éxito profesional, grabando su disco en inglés. La escena que muestra el encuentro entre estas superestrellas oriundas de Texas aparece en el episodio titulado "Lo más bello", de la recién estrenada segunda temporada de la serie en Netflix. Aquí vemos a una joven Beyoncé junto a su hermana Solange y su madre Tina saliendo de The Galleria Mall en Houston, cuando se cruzan en el camino a Selena, su hermana Suzette y su madre Marcella. Una Beyoncé muy tímida, se atreve a decirle "hola" a su ídolo Selena, quien le sonríe amablemente. "Beyoncé Knowles, tú tienes que aprender a no tenerle miedo a la gente si quieres ser famosa también", la regaña su madre Tina en la escena de la serie. Beyoncé habló con MTV Tr3s hace años sobre este encuentro en la vida real con la estrella mexicoamericana. "Yo sí conoció a Selena en The Galleria Mall en Houston, pero no le dije mucho a Selena porque yo no era famosa, solo la vi y le dije 'hola' y seguí caminando. Definitivamente como crecí en Texas la escuché en la radio. Al escuchar su disco, aunque no sabía exactamente lo que ella estaba cantando, me ayudó en el estudio con mi pronunciación". La intérprete de "Crazy In Love" añadió sobre el impacto de Selena en su vida: "Creo que ella es una leyenda y la admiro. Ella era tan talentosa y me siento feliz de que —aunque ella no sabía quien yo era— me siento muy emocionada de que tuve esa oportunidad [de conocerla]". En el 2007, Beyoncé habló en exclusiva con People en Español al lanzar su disco B'day con seis canciones en español. La antigua estrella de Destiny's Child dijo que la música de la intérprete de "Como la flor" había dejado una huella en ella. "Yo escuchaba a Selena todo el tiempo", nos confesó. "Ella es cercana a mí porque [es de] donde yo vengo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beyonce and Selena Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Shawn Carter Foundation; Larry Busacca/Retna/The Grosby Group Christian Serratos, la actriz que hace el papel de Selena en la serie de Netflix, expresó su emoción de ser parte de esta escena que ilustra el encuentro entre estas superestrellas tejanas. "Pensé que era tan cool, tan adorable," declaró a Entertainment Tonight. "Y pensé: 'De esto es lo que se trata esta historia, de inspiración, y de inspirar a la gente joven a seguir sus sueños'". Serratos añadió risueña: "Yo siempre digo en broma ...¿Esta va a ser mi conexión para poder conocer a Beyoncé?"

