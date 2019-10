Beyoncé de compras con Blue Ivy, Becky G y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Beyoncé de compras con su hija Blue Ivy, Maripily muestra tu tonificada figura en playa en Miami, Eugenio Derbez y familia en la premiere de la serie De viaje con los Derbez y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Tarde de compras Image zoom Backgrid/The Grosby Group La cantante Beyoncé Knowles trató de ocultarse del lente del paparazzi a su salida de una tienda en Beverly Hills donde realizó algunas compras en compañía de su hija Blue Ivy. Advertisement Advertisement Cuando calienta el sol Image zoom Backgrid/The Grosby Group Maripily Rivera luciendo su tonificada figura y piel bronceada mientras disfruta de la playa en Miami. De viaje con los Derbez Image zoom MEzcalent Eugenio Derbez celebró con sus hijos Vadhir, Aislinn y José Eduardo Derbez, y su esposa Alessandra Rosaldo, en la fiesta de la premiere especial de la serie original De viaje con los Derbez (Pantaya), disponible a partir de este viernes en la plataforma digital para contar las aventuras del comediante con sus tres hijos mayores, su yerno, su nueva famlia e hija menor, durante sus primeras vacaciones juntos. Advertisement En la alfombra roja Image zoom Mezcalent Adriana Fonseca fue una de las invitadas a la premiere especial de la serie original De viaje con los Derbez, en Los Ángeles. Orgullo mexicano Image zoom mezcalent Diego Boneta visitó la capital mexicana para promocionar la película Terminator: Dark Fate que llega el próximo 1 de noviembre a la cartelera mexicana. Foto del recuerdo Image zoom JC Olivera/Getty Images Farruko, Becky G, Leila Cobo, Yandel, Ozuna y Wisin (de izq. a der.) tomándose esta foto del recuerdo en el Billboard Latin AMA Fest, en Los Ángeles. Advertisement Advertisement Advertisement Lleno total Image zoom Lulú Urdapilleta / OCESA Los Cafres se presentaron con entradas agotadas en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Fue un concierto vibrante y emocional en el que la banda lució con elegancia la solidez de sus 30 años de carrera. Concierto imperdible Image zoom Mateo Londoṅo/M&M The Agency Las renombradas estrellas españolas, Rosario y Lolita Flores se presentarán juntas por primera vez en New York el 22 de noviembre y en New Jersey el 23, junto a Miguel Poveda como invitado especial, con su show ‘Que viva el flamenco’. Acaparando todas las miradas Image zoom MAR/Grosby Group Vimos a la hija de Myrka Dellanos, Alexa, luciendo un revelador atuendodurante un paseo en Beverly Hills con un amigo. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Bienvenida a México! Image zoom Medios y Media/Getty Images Gran revolución causó Paris Hilton al llegar al aeropuerto Benito Juárez en la capital mexicana. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

