Muere la legendaria actriz Betty White a los 99 años Betty White, la eterna chica dorada de la televisión, falleció este viernes en Los Ángeles a semanas de que cumpliera los 100 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Betty White, la legendaria actriz que conquistó corazones a lo largo de su extensa trayectoria en la televisión, ha muerto a los 99 años en su casa en Los Ángeles. Así lo confirmó su agente y amigo Jeff Witjas la mañana de este viernes. "Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100, yo pensé que viviría para siempre", comentó Witjas en exclusiva a People. "La extrañaré terriblemente, así como lo hará el mundo de los animales que ella que tanto amaba. No creo que Betty temía a la muerte porque siempre quiso estar al lado de su amado esposo Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él". La protagonista del icónico programa The Golden Girls y más reciente Hot in Cleveland, se disponía a festejar su centenario de vida el próximo 17 de enero con una magna celebración a la que había invitado a sus fanáticos. "Soy tan afortunada de tener tan buena salud y sentirme tan bien a esta edad", había expresado la actriz a People días antes de su muerte. "Es maravilloso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN US-ENTERTAINMENT-TELEVISION-EMMYS-SHOW Betty White | Credit: Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images Durante la entrevista, la veterana de la televisión compartió la clave de su positiva actitud ante la vida. "Lo heredé de mi madre y eso nunca cambió. Siempre encuentro lo positivo [en las cosas]", aseguró, mientras bromeó sobre su secreto para una larga vida. "Trato de evitar cualquier cosa verde. Creo que está funcionando". Si bien falleció de causas naturales, White aparentemente no padecía ninguna enfermedad, reportó TMZ. Además, se cuidaba mucho del coronavirus, ya que evitaba salir de casa desde que inició la pandemia en marzo del 2020. La actriz logró acumular la carrera más larga de su profesión, ya que no dejó de trabajar durante las ocho décadas que siguieron a sus inicios en 1939. Su icónico personaje como Rose Nylund en la comedia The Golden Girls le ganó un lugar especial en los corazones de los televidentes, que traspasó generaciones, pese a que la serie salió del aire en 1992. Además, participó en más de 115 programas, incontables trabajos en teatro, radio, espectáculos y películas. White pereció en su hogar en Los Ángeles poco antes de las 9:30 de la mañana de este viernes. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la legendaria actriz Betty White a los 99 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.