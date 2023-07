Nueva serie Betty la fea estrenará en Prime Video: ¡Los detalles! Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, los protagonistas de la icónica telenovela colombiana Yo soy Betty la fea regresan a la pantalla en la nueva serie Betty la fea por estrenar en Prime Video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Maria Orozco Credit: Crédito: @Hernán Puentes Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello hacen su gran regreso a la pantalla juntos en la serie Betty la fea, por estrenar en Prime Video. ¡Así es! Los protagonistas de la icónica telenovela colombiana Yo soy Betty la fea unirán fuerzas en esta nueva serie, que se estrenará en Prime Video en más de 240 países en el 2024. En esta serie podrán conocer la historia de Beatriz Pinzón Solano, mejor conocida como 'Betty la fea', y su amado Don Armando (encarnado por Abello), 20 años después de la conclusión de la telenovela original. Yo soy Betty, la fea es considerada por Guinness World Records como la más exitosa telenovela en la historia. La producción colombiana, creada por el escritor Fernando Gaitán, fue transmitida en alrededor de 180 países y doblada a 15 idiomas. ¿Qué veremos en la nueva versión? "Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz", detalla un comunicado de PrimeVideo. Betty La Fea Credit: Crédito: @Hernán Puentes Betty la fea es la nueva producción de Estudios RCN para Prime Video que promete cautivar a nuevas generaciones. "Yo soy Betty, la fea tenía una energía sana, con un enorme impacto que este personaje generó en los códigos de belleza convencional, que explica por qué se convirtió en una franquicia global con la que todas las mujeres se podían relacionar", dijo Francisco Morales de Amazon Prime Video, quien lidera al equipo de estrategia de contenidos y adquisiciones para Latinoamérica. "Nos encontramos más que emocionados de colaborar con nuestros socios de Estudios RCN para llevar la evolución de esta historia universalmente atractiva e inspiradora, a los clientes de Prime Video a nivel mundial".

