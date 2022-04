El cantante Beto Zapata, de Grupo Pesado, se pronuncia ante acoso de una mujer que le tocó sus partes íntimas en pleno concierto Un momento muy complicado vivió Beto Zapata cuando fue acosado por una fanática ¿qué opina el música al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Beto Zapata estaba ofreciendo un concierto. En un momento, una mujer se acercó y le tocó sus genitales; el cantante continuó su presentación."Voy a ser muy sincero. En ese momento no pensé; me sorprendió, obviamente, porque antes de que sucediera este incidente estaba otra persona, no alcanza a verla porque tenía el acordeón puesto, muy insistente tocándome la pierna, desde el chamorro [la antepierna], que se le complaciera con algún tema. Pensé que era la misma persona. Entonces, en el video, cuando lo veo, me doy cuenta que no, que es una persona [mujer] que, exclusivamente, se acercó a eso [tocarle los genitales] y se retiró", relató al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). El cantante y músico del grupo Pesado recibió el apoyo de los fanáticos. "Lo tomé, simplemente, como algo que pasó. Me sorprendió. Y la persona jamás pensó que el público fuera a atacar. Sobretodo por lo que está pasando. En estos últimos años se ha protegido mucho a la mujer y han sucedido hechos en el mismo espectáculo donde la mujer sale afectada, y salen todas a la defensa. Pero ven este acto y dicen 'queremos respeto, tenemos que dar respeto hacia el sexo opuesto'", mencionó. Para el acordeonista esto simplemente se convirtió en una anécdota y "para nada, de ninguna manera" pretende tomar acciones legales contra la mujer, quien quedó grabada en el video cuando sucedieron los hechos. Eso sí, el vocalista de dicha agrupación le mostró el video a su esposa para evitar malos entendidos. "No lo vi como una ofensa, como un ataque, lo vi como, pudiera ser, llamarlo como un piropo de parte de esa persona. Para nada me siento ofendido ni lastimado. Es algo que no me incomoda. Mi esposa vio el video", explicó. Beto Zapata Credit: Grupo Pesado Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dijo 'es algo que te pasó. No es algo que tu quisiese que te pasara, no es algo que tú no lo provocaste'. Estamos expuestos", agregó. "Una situación de este tipo no [me había pasado]". Ahora, Beto Zapata y Grupo Pesado continúan sus presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos.

