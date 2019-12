Beto Cuevas aconsejó a Jenni Rivera hablar con Chiquis Sobre una reciente entrevista que se publicó de Jenni Rivera, donde dice que recibió amenazas meses antes de su muerte, Beto Cuevas aseguró que nunca vio afectada a la cantante. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Beto Cuevas compartió un importante momento que vivió con Jenni Rivera mientras coincidieron como jueces en La Voz México. El cantante reconoció que aunque no fueron muy cercanos, sí aconsejó a la mexicana para que buscara una reconciliación con su hija Chiquis pocos días antes de su fallecimiento, lo cual supo que hizo por las declaraciones que después harían sus familiares. “Casualmente, yo le decía a Jenni antes de que sucediera su accidente, unos días antes, que se abuenara con su hija, aunque yo no sé lo que pasó ni me quise meter; pero le dije ‘mira, uno no sabe hasta cuándo va a estar vivo, podríamos morirnos mañana, entonces llama a tu hija, dile que la quieres y arreglen sus cosas’”, dijo el cantante a MezcalTV. RELACIONADO: ¿Jenni Rivera está viva y es testigo protegido del FBI? Image zoom “Eso es lo que yo le dije, y yo sé, por declaraciones de la familia de Jenni, de que lo hizo y habló; entonces me siento orgulloso de que por lo menos haya podido limar un poquito sus asperezas”, agregó. Y sobre una reciente entrevista que se publicó de La Diva de la Banda, donde dice que recibió amenazas meses antes de su muerte, el chileno aseguró que nunca vio afectada a la cantante. Image zoom “Era una mujer muy fuerte, tranquila, siempre sonreía, siempre tenía un chiste a flor del labio. Quizá si no hubiese sucedido lo de su accidente a lo mejor hubiésemos sido personalmente más íntimos, pero no llegó a eso; pero yo la vi bien, no la vi en ningún caso pensativa o temerosa, para nada, era una mujer muy valiente de hecho”, contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vocalista de La Ley expresó su postura ante la infidelidad, tomando en cuenta su propia experiencia. Image zoom “Podemos estar enamorados de una persona, pero igual alguien viene y nos mueve el piso y bueno, somos vulnerables ante eso; entonces se necesita, para poder acercar a la infidelidad, hay que tener madurez, pero muchas veces para tener esa madurez hay que vivir y hay que equivocarse”, señaló. “Pero sí he aprendido en mi vida particularmente que el mejor camino es el de la verdad. Cuando uno es honesto es preferible ponerse rojo, una vez que amarillo cincuenta”. Advertisement

Beto Cuevas aconsejó a Jenni Rivera hablar con Chiquis

