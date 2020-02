Besos, caricias ¡y mucha química! entre Belinda y Yahir en su nuevo musical Así son las románticas escenas que protagonizan ambos cantantes en el show Hoy No Me Puedo Levantar, de Mecano. ¡Saltan las chispas! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre ellos siempre ha habido un algo especial. Su nuevo proyecto juntos lo ha vuelto a verificar. Yahir y Belinda son los protagonistas del musical, Hoy No Me Puedo Levantar, sobre el grupo español Mecano. Los cantantes se enamoran, en la ficción, y la chispa traspasa el escenario en sus primera semanas de estreno. Besos, caricias, palabras bonitas y mucho más son los ingredientes de este trabajo en el que han entregado su corazón. Y eso se nota. Según Yahir, besar a Belinda no ha sido nada difícil, todo lo contrario. Las imágenes hablan sí solas y de ellas se desprende un cariño y un buen rollo especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los intérpretes debutaban con éxito a finales de enero con este musical tan esperado que en su primer día agotó todas las entradas. Esta obra relata la historia de un grupo de amigos en busca de sueños en la gran ciudad. Una vez más, la buena vibra entre ambos actores se hizo notar pero no seamos malpensados, no hay nada más que un gran compañerismo y amistad. “Son besos y yo siento que tenemos muy buena química, nos estamos divirtiendo mucho, la admiro mucho y la quiero mucho, es una gran mujer”, expresó Yahir a los medios. El resultado no podría haber sido mejor. Juntos forman el equipo perfecto y eso salta a la vista. ¡Felicidades por los éxitos! Advertisement

Close Share options

Close View image Besos, caricias ¡y mucha química! entre Belinda y Yahir en su nuevo musical

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.