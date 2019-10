Jennifer Aniston besó a la comediante Ellen DeGeneres ¡y le quedó gustando! En menos de 24 horas, el video ha sido reproducido más de tres millones de veces y compartido en numerosas plataformas digitales. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer Aniston está acaparando titulares a más no poder este mes. Luego de hacer su gran debut en Instagram, casi "romper la Internet" con su primera publicación y llegar al libro de los Récords Guinness en el preestreno de su nueva serie The Morning Show (Apple TV +), la actriz estadounidense visitó el programa de Ellen DeGeneres e hizo de las suyas. Con toda la curiosidad del caso, Aniston cuestionó a la comediante sobre el beso que le dio a Howard Stern durante su visita al programa, "¿Cómo estuvo? ¿Lo disfrutaste? ¿Estabas nerviosa? ¿Te metiste en algo?", preguntó la estrella de Friends. A Aniston, DeGeneres respondió: "¿Esto es algo que te va a excitar? ¿Por qué es tan importante para ti?". Aniston bromeó: "No cuando estamos con tanta gente". DeGeneres luego continuó: "¿Cuándo fue la última vez que besaste a una chica en los labios?", fue entonces cuando se le acercó y le pidió el beso mientras la audiencia aplaudía. DeGeneres se echó a reír y dijo: "Eso es lo que querían ver; ¡lo han estado esperando durante años!" Image zoom YouTube/Ellen DeGeneres "Tienes unos labios muy suaves", respondió Aniston dijo. A lo que Ellen respondió sin quemaduras de barba, labios suaves. Por eso hago lo que hago". "Lo entiendo", respondió Aniston. Image zoom Brian Ach/Getty Images for Apple TV En menos de 24 horas, el video ha sido reproducido más de tres millones de veces y compartido en numerosas plataformas digitales. Aniston estrenará The Morning Show, coprotagonizada por Reese Witherspoon, este viernes 1 de noviembre por Apple TV+. Advertisement

