Apasionado beso de Aylin Mujica y Arturo Carmona desata rumores de romance La convivencia entre Aylin Mujica y Arturo Carmona en La casa de los famosos podría estar dando paso a un idilio entre ambos actores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se está convirtiendo en una constante que La casa de los famosos no solo cree muchas polémicas en su interior, también ha sido el lugar idóneo para que el amor surja entre los participantes, baste recordar los idilios de Anahí Izali y Christian de la Campa o el de Niurka Marcos con Juan Vidal. En esta nueva entrega parece que se seguirá la tradición, debido a que dos celebridades parecen estar en proceso de una relación sentimental; se tratan de Aylin Mujica y Arturo Carmona. Ambos actores protagonizaron un apasionado beso durante el reciente episodio de este reality y ante todos sus compañeros. Si bien, todo se trató de un reto, se ha rumorado que la forma en la que realizaron este desafío fue más allá porque se afirma que hay indicios de atracción entre ellos. Los cibernautas reaccionaron ante esta supuesta muestra de amor entre Mujica y Carmona. "Muy pronto para dar pronósticos, pero yo digo que si hacen buena mancuerna y lo importante están solteros, y sus hijos quieren verlos felices", mencionó una fanática. Arturo Carmona y Aylín Mujica Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso fue reto aunque desde que entraron ellos como que traen algo"; "Me gusta más Aylin para Arturo"; "Él quiere casarse y tener dos hijos, y ella ya está vieja para eso"; "Hay los que van a buscar el marido; definitivamente, se debería de llamar la casa caliente de los famosos"; "No me gusta Aylin para Carmona"; "Como que le falta algo a ese beso", y "A él el le gusta Dania eso fue por un juego", agregaron. Solo el tiempo dirá si Aylin Mujica y Arturo Carmona se convierten en una nueva pareja o la convivencia diaria con otros compañeros hace que ellos vean en alguno más la posibilidad de un romance. Habrá que esperar.

