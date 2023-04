El beso de Becky G y Natty Natasha en Coachella desata un sinnúmero de reacciones Skip gallery slides Más Ver Todo Next Slide Becky G y Natti Natasha se besan en Coachella natti natasha becky g beso coachella Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella Becky G y Natti Natasha arrasaron durante su esperada presentación en el Festival Coachella 2023, en el que pusieron a cantar a la multitud con sus pegajoso tema musical "Sin pijama". Ambas cantaron y bailaron, pero uno de los momentos que causó un sinnúmero de reacciones fue, sin lugar a dudas, el beso en la boca entre la dominicana de 36 años y la intérprete de "Mayores", de 26. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian en diminuto bikini La ex de Kanye West, Kim Kardashian, mostró su tonificada figura y bronceado. 2 de 6 Ver Todo True Thompson cumple 5 años Y mientras su hermana Kim presumía de su figura, Khloé Kardashian publicó estas tiernas imágenes para conmemorar el cumpleaños número 5 de su hija True, fruto de su relación con Tristan Thompson. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Belinda en Madrid Para anunciar su estadía en Madrid, la cantante Belinda publicó estas imágenes donde muestra sus abdominales de acero. "Hola Madrid". 4 de 6 Ver Todo Alejandra Capetillo sube la temperatura La hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo, subió la temperatura con estas sexy fotos en bikini. "La época de regresar a morena. No olviden ponerse protector solar. Ya soné como mamá pero sí que no se les olvide. A cuidarnos esa piel". 5 de 6 Ver Todo Andrea Legarreta y Erik Rubin de vacaciones en Suiza Andrea Legarreta, quien anunció su separación de Erik Rubin a mediados de febrero tras 22 años de matrimonio, se encuentra en Suiza disfrutando de unas divertidas vacaciones familiares. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

