Beren Gokyildiz, la protagonista de Madre, deja a todos boquiabiertos con su reciente logro La actriz turca, protagonista de Madre y Todo por mi hija, sorprende al revelar un emocionante logro personal ¡felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo por mi hija Credit: TELEMUNDO Beren Gokyildiz, la talentosa y carismática actriz turca, ha dejado a todos boquiabiertos con su reciente logro. Conocida por su papel protagónico en la exitosa telenovela Madre, Beren ha demostrado ser una estrella en ascenso en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, su último logro ha sorprendido a muchos y ha sido motivo de celebración en su carrera. Beren anunció con alegría que ha completado su educación formal y se ha graduado de la escuela. Este importante hito en su vida no solo destaca su dedicación y compromiso con su desarrollo personal, sino que también refuerza su imagen como una artista completa y multifacética. En el video que la actriz de 13 años, quien habla un poco de español, compartió en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de un millón de seguidores, vemos a la joven sonriendo luciendo una falda negra y blusa blanca y compartiendo con sus compañeros de escuela. Relacionado: Beren Gokyildiz, actriz turca, a través de los años Beren Gokyildiz graduacion escuela Credit: Beren Gokyildiz IG Beren Gokyildiz graduacion escuela Credit: Beren Gokyildiz IG Beren Gokyildiz graduacion escuela Credit: Beren Gokyildiz IG La artista, quien desde muy pequeña comenzó a mostrar interés por el medio artístico, cautivó a millones de espectadores con su interpretación magistral en Madre, donde llevó a la audiencia en un viaje emocional con su personaje. Su carisma y habilidades actuales la han convertido en una de las actrices más destacadas de la industria del entretenimiento. Su versatilidad para dar vida a personajes complejos y su capacidad para transmitir emociones auténticas han dejado una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con tan solo 5 años hizo su debut como actriz en la televisión como parte del elenco de la telenovela turca La familia de mi esposo, historia que se estrenó en Turquía en 2014. Beren Credit: Instagram Beren Gokyildiz "Tengo algunos secretitos, pero uso técnicas como enfocarme en un punto fijo o pensar en algo que me emocione", contó en una entrevista en 2020 con People en Español sobre cómo logra interpretar escenas tan dramáticas a su corta edad. En 2018, Beren asumió el rol protagónico infantil de Todo por mi hija, un drama turco con el que volvió a conquistar a la audiencia de decenas de países alrededor del mundo, entre ellos Estados Unidos, donde se pudo ver a través de Telemundo.

