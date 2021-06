"Te lo pido por favor": Beren Gokyildiz solicita en un video en español la colaboración de sus seguidores La protagonista de la exitosa telenovela turca Todo por mi hija ha querido sumar esfuerzos con la ONG Global Humanitaria para ayudar a los niños en Siria. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Beren Gokyildiz se ganó recientemente el cariño del público como protagonista de Todo por mi hija, la exitosa telenovela turca que Telemundo transmitió meses atrás en horario estelar. Aunque apenas sabe unas pocas palabras en español, la niña de 11 años ha querido hacer un esfuerzo con el idioma para pedir la colaboración de sus seguidores españoles. La actriz compartió este jueves en sus historias de Instagram una grabación en video en la que invita a sus fans a sumarse a la iniciativa impulsada por la ONG Global Humanitaria para ayudar a los niños y las niñas en Siria a mejorar su salud y acceso a la educación. "Hola soy Beren Gokyildiz, la niña protagonista de la serie Mi hija. Estoy muy triste por los niños refugiados sirios que no pueden ir a la escuela, ni pueden comer por culpa de la guerra y el coronavirus. Me gustaría que pudiéramos ayudarles con la ONG Global Humanitaria para que 50 niños con cáncer puedan acceder a la escuela para estudiar", compartió en español. "Me da mucha pena, así que por favor entra a www.globalhumanitaria.org y ayúdales. Te lo pido por favor", pidió Beren, quien ya supera el millón de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera vez que la niña comparte un mensaje íntegramente en español y lo hizo por una buena causa aprovechando la popularidad que le ha dado su trabajo en diferentes países alrededor del mundo, entre ellos España y numerosos territorios de América Latina. Hace varios meses, en una entrevista con People en Español, Beren habló de su vinculación con el idioma español. "Sé decir algunos saludos y palabras sencillas. También sé algunas canciones en español. Me gusta mucho 'Despacito'", compartía refiriéndose al exitoso tema musical de Luis Fonsi.

