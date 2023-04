Benicio del Toro, Premio Platino de Honor y padre entregado: "Eso me ha cambiado mucho" Su paternidad, sus años rebeldes, el reguetón y su amor al cine. El actor, ya en Madrid para recoger su galardón, habló de todo sin perder la sonrisa. "¡Puerto Rico es la isla del reguetón!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando uno se encuentra de frente y por primera vez a Benicio del Toro, impone. Y, si bien pareciera que es un hombre serio, la realidad es bien distinta. El actor puertorriqueño derrocha sentido del humor del bueno y, sobre todo, la mejor disposición con la prensa, ante la que, eso sí, se muestra lo justo y necesario. En esta ocasión, no tenía escapatoria. En Madrid le espera el Premio Platino de Honor a su trayectoria actoral. Una que incluye, entre otros muchos premios, el Oscar, el Globo de Oro, el Bafta, el Oso de Plata, el Goya y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. Puntual y de lo más sonriente, Benicio se presentó ante los medios encantado con este nuevo premio que, sobre todo, significa un reconocimiento a su trabajo y a una carrera que no siempre fue fácil, aunque sí apasionante. "Cuando empecé mi carrera me pidieron que me cambiase el hombre", dijo de aquel momento que hoy ve con otros ojos. Si bien es cierto que algunos papeles eran bastante encasillados, el protagonista de Traffic hizo todo para cambiar eso. Benicio del Toro Benicio del Toro en Madrid, por los Premios Platino | Credit: (Photo by David Benito/FilmMagic) "Usualmente no hay buenos papeles para los latinos. Pero me lo tomé en serio y decidí que si iba a interpretar a estereotipos, lo iba a hacer buscando la humanidad y complejidad del personaje. Tuve la oportunidad de trabajar con escritores, directores y productores, y aportar mi punto de vista para darle dimensión al personaje. Buscarle el ángulo a los personajes. Busqué un espacio", expresó el intérprete de Sicario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los resultados están ahí, y no hay director que se le resista, sea del país que sea. Hoy, cuando mira al pasado, ve a un chico rebelde y travieso que quizá dejó pasar algunos papeles muy interesantes por ideales o pensamientos que, en su momento tenían más peso. Pero eso no le "quita el sueño", lo hecho, hecho está. Y, en general, está bastante satisfecho con lo desarrollado y vivido. "Mientras más pasan los años, más vivo en el presente", expresó con una sonrisa picarona. Ser papá de una niña de 11 años, tiene mucho que ver en ese cambio. "Soy padre, eso me ha cambiado mucho, veo muchos muñequitos", bromeó el artista, quien este año estrenará su nueva cinta, Reptile. En esta amena charla con los medios tampoco podía faltar su otro gran amor, su isla del Encanto, Puerto Rico. Reconoce que el cine por aquellos lares "sube y baja" pero, al menos, "siempre está haciendo cosas. Tiene un talento inmenso", reconoció. Eso sí, espera que algún día el cine boricua llegue a los niveles de los ritmos urbanos en la actualidad en su tierra. "Igual Puerto Rico consigue algún día con el cine lo que ha hecho con el reguetón. ¡Es la isla del reguetón!", dijo con humor y siempre con orgullo de su tierra. Benicio del Toro Benicio del Toro en Madrid | Credit: (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images) Y así, entre risas, bromas y mucho agradecimiento al público y a los Premios Platino por su reconocimiento, se fue de la sala de prensa. Este sábado, 21 de abril, le espera un día de muchas emociones, pues recogerá un premio más a su ya larga lista. Lo hará con la misma ilusión y nervios de aquel joven que, en su día, anhelaba ser actor y llevar sus raíces latinas a lo más alto. Sueños ambos más que cumplidos, y con creces.

