Ben Affleck y Jennifer López preparándose para Halloween, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Marido y mujer aparecieron casualmente vestidos haciendo compras en Los Ángeles antes de la Noche de Brujas. ¡Además! Kim Kardashian evita toparse con Kanye West, Adamari López, Rosalía, Paris Hilton y los famosos vestidos para el Halloween. Empezar galería Ben Affleck y Jennifer López Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Marido y mujer fueron vistos muy seriecitos haciendo compras por Industry City, en California y acompañando a Emme, la hija de la cantante y actriz, a escoger su disfraz. Por cierto que este fin de semana la diva del Bronx abrió las puertas de su nidito de amor en Georgia para mostrarlo al mundo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian juego de futbol hijo Saint West Credit: Mega/The Grosby Group La diva de la telerrealidad (izq.) fue captada en el partido de fútbol de su hijo Saint (no fotografiado) tratando de evitar un cara a cara con su ex, Kanye West, quien también acudió apoyar a su hijo. 2 de 8 Ver Todo Programa Hoy Telemundo Hoy Dia Halloween 2022 Credit: Getty Images Quique Usales (izq.), Nicole Suárez, Stephanie Himonidis, el chef Alfredo Oropeza, Carlos Robles, Rebeka Smyth, Nacho Lozano, Miriam Carla Arias, Martin Berlanda y Adamari López sonríen para la cámara en el set de Telemundo luciendo sus divertidos trajes de Halloween. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Becky G becky G Darren Dzienciol's CARN*EVIL Halloween party Credit: Getty Images La reguetonera derrochó sex appeal en la alfombra roja de una fiesta de Halloween celebrada en Los Ángeles. 4 de 8 Ver Todo Rosalía rosalia Credit: Mega/The Grosby Group Otra que apareció súper sexy con este traje de látex fue la canntante catalana quien acudió a una fiesta de Noche de Brujas con su novio, el cantante Raw Alejandro. 5 de 8 Ver Todo Machine Gun Kelly y Megan Fox Machine Gun Kelly y Megan Fox Casamigos Halloween Party Beverly Hills Credit: Getty Images Muy de la manita captamos al controvertido par en una fiesta de Halloween en Beverly Hills vistiendo como Tommy Lee y Pamela Anderson ¡wow1 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Litzy Litzy quien es la mascara Credit: Mezcalent La que dejó a todos con el ojo cuadrado fue la cantante mexicana que causó sensación vestida como "Alfiletero" en el set de ¿Quién es la máscara? en Ciudad de Méxicio. 7 de 8 Ver Todo Pari Hilton y Carter Reum Paris Hilton y Carter Reum Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Otra parejita que no perdió la oportunidad de divertirse con sus múltiples disfraces de Halloween ¡qué divertido! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

