"Les es difícil estar separados": así se despidieron Ben Affleck y Jennifer López en el aeropuerto JLo y Affleck tuvieron que despedirse este domingo una vez más luego de pasar un excelente fin de semana juntos en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group Las despedidas entre Jennifer López y Ben Affleck parecen ser cada vez más angustiantes para ambos. Desde que comenzaran nuevamente a salir este año, la pareja busca todos los momentos posibles para estar juntos y compartir en familia. Este domingo, JLo y Affleck tuvieron que despedirse una vez más luego de pasar un excelente fin de semana juntos en Los Ángeles. El actor, que aprovecha cada segundo junto a su pareja, la acompañó hasta el aeropuerto para tomar un vuelo a Vancouver, Canadá, el domingo y en la pista de aterrizaje, antes de que la Diva del Bronx se subiera al avión, compartieron un apasionado beso que les costó terminar. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group "Jennifer y Ben pasaron el fin de semana juntos en Los Ángeles. Todavía tienen horarios de trabajo intensos, pero encuentran tiempo el uno para el otro siempre que pueden", dijo una fuente a People. "Varias veces, Jennifer voló a Austin [TX] por solo unas horas antes de tener que volver a filmar en Vancouver. Les es difícil estar separados", señaló. "Sin embargo, lo están haciendo funcionar. Están increíblemente felices cuando están juntos. Es como si la distancia les hubiera hecho apreciar aún más su relación", agregó la fuente. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group Incluso dijo que "Jennifer sigue hablando efusivamente de lo maravilloso que es Ben. Él la hace muy feliz". Desde que la pareja retomara su relación puesta en pausa hace casi 20 años, no han dejado de pasar tiempo juntos. Cada despedida es una tortura. Ya son varias las ocasiones en que se ha visto lo difícil que les resulta decirse adiós, como la vez que en Los Ángeles los captaron dándose un largo y apasionado beso antes de que cada uno tomara su rumbo. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group El pasado mes una fuente aseguró a PEOPLE que la pareja está deseando volver a verse más y que "planean pasar las vacaciones juntos". "Ambos tendrán un descanso. Para Jennifer, la Navidad se trata de los niños", dijo la fuente. "Lo hace muy especial para ellos. Le encanta la Navidad". Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este año, será necesario planificar un poco más, ya que Ben también quiere estar con sus hijos. Todavía no han tomado ninguna decisión específica sobre las vacaciones y todavía lo están resolviendo todo", indicó. Los novios han compartidos viajes, cenas familiares, fiestas de cumpleaños, alfombra roja en Venecia, Italia, e incluso se les vio en Los Ángeles visitando algunas mansiones con la supuesta intención de comprar.

