Ben Affleck y Jennifer López tienen un percance con su auto ¡y los ayuda un paparazzi! Ben Affleck y Jennifer López tuvieron un percance a las afueras de un Starbucks, y los ayudó nada más y nada menos que un paparazzi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por estos días Ben Affleck y Jennifer López están pasando mucho tiempo juntos. Ahora, luego de que anunciaran públicamente su compromiso, la pareja ha estado recorriendo Los Ángeles en busca de una mansión que comprar juntos. Pero fue en una de estas salidas que los famosos tuvieron un accidente, y los ayudó nada más y nada menos que un paparazzi. De acuerdo con TMZ, el incidente tuvo lugar este miércoles cuando estaban en un Starbucks ubicado en el oeste de Los Ángeles. En varias fotos puede verse que la pareja no se baja del carro, sino que piden su café desde su auto y luego chocan con uno de los letreros del negocio. JLo y Ben Affleck en Starbucks JLo y Ben Affleck en Starbucks | Credit: The Grosby Group Affleck, que iba al volante, impactó el cartel con las ofertas del establecimiento, que quedó atascado debajo del auto. JLo y Ben Affleck en Starbucks JLo y Ben Affleck en Starbucks | Credit: The Grosby Group En ese momento, fue un paparazzi quien acudió a ayudar para que el auto pudiera seguir su marcha. "Ben, en realidad, le pidió a los paparazzi que lo ayudaran para poder llegar al autoservicio", indicó TMZ. JLo y Ben Affleck en Starbucks JLo y Ben Affleck en StarbucksThe Grosby Group Afortunadamente el d no fue mayores, pero seguramente para los famosos fue muy incomodo exponerse a esta situación, cuando lo normal es que quieran huir de manera rápida de lugares públicos. JLo y Ben Affleck en Starbucks JLo y Ben Affleck en Starbucks | Credit: The Grosby Group Este martes, JLo y el actor fueron vistos visitando la propiedad conocida como The Manor, la más exclusiva del lujoso vecindario de Holmby Hills, una mansión de 56,000 pies cuadrados que cuenta con 123 habitaciones, entre ellas 14 dormitorios y 27 baños, que está valorada en $165 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente dijo a Entertainment Tonight que tener una casa juntos era "el siguiente paso en su relación, ya que ambos están comprometidos a largo plazo". Ahora que ya tienen anillo de compromiso y una posible casa, ¡estamos esperando fecha para la boda!

