¡Ben Affleck y Ana de Armas quedan fuera de la pantalla grande! La película protagonizada por la expareja quedó fuera del calendario de estrenos de Disney. ¿Qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las románticas y apasionadas escenas entre Ben Affleck y Ana de Armas son cosa del pasado en la vida real, pero en la pantalla grande, el matrimonio que formaron en la película Deep Water, quedó grabado para siempre. Desafortunadamente, los fanáticos de la expareja no podrán revivir la inesperada y fugaz relación que vivieron los tortolitos… por el momento. La película de suspenso que estaba programada para esta nueva temporada, quedó fuera del calendario de estrenos de 20th Century Studios de Disney y aún no se sabe si saldrá a la luz pública en el futuro, según confirmó People. Los actores se conocieron en el set de grabación, donde dieron vida a un matrimonio poco convencional cuya vida termina en una inesperada tragedia. Aunque la trama de la película muestra a Ben y a Ana interpretando a un matrimonio emocionalmente deslindados, la química fuera de cámaras entre ellos no se podía evitar, de acuerdo a una fuente. "Su química física era tan intensa en el set", aseguró la fuente a People cuando salió a relucir su relación sentimental. "Era de lo que todos estaban hablando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana de Armas y Ben Affleck Credit: Amy Sussman/Getty Images for AFI; Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios De acuerdo a una segunda fuente, el actor parecía estar bastante relajado y feliz al lado de Ana y su atracción mutua era evidente desde que se conocieron. "Tuvieron una química maravillosa desde el principio. Ben siempre parecía muy relajado y feliz alrededor de Ana, pero en ese momento no había señales de algún romance", aseguró la fuente. "El estaba enfocado en hacer una película espectacular. Llegaba temprano y era de los últimos en irse". El amor de los actores duró aproximadamente un año, y en enero del 2022 terminaron su relación aparentemente de una manera "amigable". Alrededor de tres meses después, Ben había regresado a los brazos de Jennifer López, tan solo semanas después de que la cantante pusiera fin a su compromiso con el expelotero Alex Rodríguez. ¿Tendría la puertorriqueña algo que ver en el atraso del lanzamiento de la película? Es la pregunta del millón. Lo cierto es que desde que reanudó su relación con el actor, no ha escondido su amor y se le ha visto más feliz que nunca. ¡Que viva el amor!

