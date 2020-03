Pillan a Ben Affleck y Ana de Armas besándose: "Definitivamente están saliendo" Las estrellas de la cinta "Deep Water", que recién pasaron por Cuba, enfilaron hacia Costa Rica y fueron captados muy acarameladitos en el aeropuerto. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta relación sí que no lo esperábamos: Ben Affleck y Ana de Armas. Así es. La amistad entre el actor de 47 años y la cubana de 31 nos ha tomado a todos por sorpresa y ahora fuentes aseguran que lo suyo va an serio y que "definitivamente están saliendo". Como recordaremos, este jueves surgieron fotos y videos del par paseando, cenando y saliendo de compras por las soleadas calles de la Habana, en Cuba, a solo semanas de haber concluido el rodaje de su cinta Deep Water. Este sábado el par fue pillado besándose en el aeropuerto de la capital cubana antes de abordar un jet privado y salir con rumbo a Costa Rica. "Definitivamente están saliendo", aseguró una fuente a People. Ben Affleck y Ana de Armas en el aeropuerto en Costa Rica: Image zoom Backgrid/The Grosby Group Antes de salir rumbo a Costa Rica el par fue captado cenando en el popular restaurante de La corte del príncipe, en La Habana y paseando por galerías y boutiques. Fans no perdieron la oportunidad de tomarse la foto con ellos. Affleck y De Armas cruzaron caminos hace menos de seis meses cuando comenzaron a grabar el mencionado filme hacia octubre en locaciones de Nueva Orleans. Ana de Armas filmando Deep Water a finales de enero pasado: Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Affleck estuvo casado por años con Jennifer Garner y procrearon tres hijos: Violet, de 14 años; Seraphina, de 11; y Samuel, de 8. Esta semana el actor californiano estrenó su cinta The Way Back, que fue recibida con buenas críticas. De confirmarse la relación entre él y De Armas los tortolitos pasarían a formar parte de la larga lista de actores que se han enamorado en el set, como Angelina Jolie y Brad Pitt, Adamari López y Toni Costa o Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Más importante aún: el romance vendría a confirmar que al ex de Jennifer López lo que le encanta son las mujeres de sangre latina ¡Wow! Advertisement

