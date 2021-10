Ben Affleck vive su mejor momento al lado de Jennifer López La relación de rebote continúa viento en popa, a pesar de sus ocupadas agendas de trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 49 años, Ben Affleck parece aprovechar cada instante de su vida, lo que lo ha hecho reflexionar sobre el momento actual que está viviendo no solo en su carrera, sino a nivel personal. Desde el repentido reencuentro amoroso con la cantante y actriz Jennifer López, en abril de este año, el actor parece que no ha dejado de sonreír, y asegura estar viviendo una de las mejores etapas de su vida. "Estoy muy feliz", confesó abiertamente al programa de entretenimiento Extra, durante la promoción de su nueva película The Tender Bar. "Es un momento muy feliz en mi vida. La vida es buena. Me encanta esta película y [la otra cinta] The Last Duel, [que estrenará] el 15 de octubre, de la cual estoy muy orgulloso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amazon Studios Presents Los Angeles Premiere Of "The Tender Bar" - Arrivals Ben Affleck | Credit: Kevin Winter/Getty Images A pesar de su ocupada agenda de trabajo, el actor que escribió The Last Duel, junto a su amigo y colega Matt Damon,no pretende descuidar su vida personal, y de acuerdo a fuentes cercanas, hará todo lo posible por pasar el mayor tiempo que se pueda al lado de la cantante. Por su parte, López, se enfocará más en la actuación, con la grabación de The Mother, el primer proyecto que realizará para Netflix, así como su protagónico en Marry Me, que llegará al cine en febrero del 2022. "Se verán cuando puedan", comentó a People una fuente cercana a la pareja, en septiembre. Celebrity Sightings In New York City - September 26, 2021 Jennifer López and Ben Affleck | Credit: Gotham/GC Images Eso, hasta que lleguen los días festivos, ya que la pareja planea pasar esas fechas juntos y en familia. "Los dos tendrán un descanso. Para Jennifer, la Navidad es para los niños. La hace muy especial para ellos. Le encanta la Navidad", aseguró otra fuente. "Este año llevará más planeación, ya que Ben también quiere estar con sus hijos. Aún no han tomado una decisión sobre las fiestas [decembrinas], pero están intentando resolverlo". Los tortolitos parecen estar disfrutando al máximo esta segunda oportunidad que le han dado al amor. Desde su reencuentro en abril, a tan solo unas semanas luego que López terminara públicamente su compromiso con el exatleta Alex Rodríguez, no esconden su romance. En julio, la cantante publicó una imagen en sus redes sociales, besando al actor, confirmando así su relación. El pasado mes de septiembre, volvieron a las andadas, haciendo su regreso triunfal en la alfombra roja del Festival de Cine en Venice. ¡Que viva el amor!

