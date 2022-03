Ben Affleck visita a Jennifer López en el set de su película en Canarias, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck en España Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Como novios de pueblo los tortolitos pasearon por un parque y tomaron helado. ¡Además! El novio de Kim Kardashian aparece bañado en sangre y Bella Thorne presume sus carnes, ¡míralos! Empezar galería Pura miel Jennifer López y Ben Affleck en España Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Ben Affleck ha sorprendido al visitar a su amada Jennifer López en el set de su cinta The Mother que se filma en La Gran Canaria. Según reportes locales los tortolitos pasearo por las calles y hasta tomaro un helado tranquilamente, ¡algunas cosas nunca cambian! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Mucho mole Pete Davidson Credit: Splash News/The Grosby Group Y de la miel de los tortilitos pasamos a Pete Davidson, el novio de Kim Kardashian quien apareció bañado de sangre. ¡Pero no se apuren, no fue por la bronca con Kanye West! Se trata de las grabaciones de su nueva película The Home, en Nueva Jersey. 2 de 9 Ver Todo Compermisito Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group En California captamos a la mismísima Kim Kardashian quien escondida tras gruesas gafas de sol grababa parte de su nuevo show con HULU en un restaurante. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Curvas peligrosas Bella Thorne Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en Cabo San Lucas, México, la cubanoamericana Bella Thorne mostró su curvilínea figura en minúsuculo bikini, ¡ay! 4 de 9 Ver Todo Mucha suerte Kate Middleton St. Patrick's Day Parade Londres Credit: Karwai Tang/WireImage En Londres Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, tuvo un tierno encuentro con esta niñita durante el desfile anual de San Patricio . 5 de 9 Ver Todo En los cuernos de la Luna Ethan Hawke May Calamawy Oscar Isaac Marvel Studios' "Moon Knight" Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage También en Londres captamos al cubanoguatemalteco Oscar Isaac (izq.) con singular atuendo de faldas en la premiere de la cinta la cinta de Marvel Studios Moon Knight, acompañado de sus colegas May Calamawy (centro) y Ethan Hawke. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡No contaban con su astucia! Justin Bieber Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El que se apareció con un look como de El Chapulín Colorado por Los Ángeles fue el cantante Justin Bieber quien ha vivido días difíciles ante la crisis de salud de su esposa Hailey Bieber, por un cóagulo cerebral. 7 de 9 Ver Todo Honesta Bella Hadid, Marc Kalman Credit: Mega/The Grosby Group En Nueva York captamos a la top model Bella Hadid paseando con su novio Marc Kalman luego de que ella dejara a todos boquiabiertos al revelar que se operó la nariz siendo una adolescente. 8 de 9 Ver Todo ¡Provechito! Sebastián Yatra Credit: Backgrid/The Grosby Group De vuelta en Hollywood captamos al colombiano Sebastián Yatra camino a su cena en el restaurante Craig/s luego de pasarse por los estudios del show de Jimmy Kimmel, ¡bien! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ben Affleck visita a Jennifer López en el set de su película en Canarias, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.