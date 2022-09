Ben Affleck visita a Jennifer López en el set de su nueva película a un mes de casados Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ben affleck Credit: x17/The Grosby Group A bordo de un carrazo de lujo el actor se apareció por las locaciones de la cinta Atlas para apoyar a su esposa, a poco más de un mes de casados. ¡Además! Chiquis enamora en Miami con su cinturita y Kim Kardashian muestra el nuevo estilo de cabello que todos quieren ¡miralos! Empezar galería Ben Affleck ben affleck Credit: x17/The Grosby Group A un mes de su boda como de película con Jennifer López en Georgia, el ganador al Oscar se apareció a bordo de un carrazo en el set de la cinta Atlas (Netflix) que la actriz filma actualmente en Los Ángeles, CA. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis Chiquis Rivera Credit: Splash News/The Grosby Group En Miami Beach, FL., captamos a la cantante y empresaria, hija de la fallecida Jenni Rivera, presumiendo lookazo de cinturita y botas vaqueras. Su estilizada figura está haciendo estragos en la red donde algunos¡ ni siquiera la han reconocido! 2 de 7 Ver Todo Chayanne chayanne Credit: Splash News/The Grosby Group Ahí mismo pero en las afueras del foro donde se llevarán a cabo los premios Latin Billboards encontramos al cantante puertorriqueño rodeado de fans. Hace unos días el artista se convirtió en el centro de las miradas por un video que publicó que desató el runrún de que se había hecho "un arreglito" en el rostro. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group ¿Billie Eilish? ¡No! Es Kim Kardashian saliendo de un medispa en Los Ángeles, CA. 4 de 7 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Hadid Chloe Paris Fashion Week 2022 Credit: Getty Images Luciendo como una diosa de la antigüedad la modelo desfiló por la pasarela de la marca Chloé durante su participación en la Semana de la Moda de París. La maniquí sigue haciendo olas por su relación con Leonardo DiCaprio y este jueves se dio a conocer que su ex, Zayn Malik, habría dejado de seguirla en redes, ¡uy! 5 de 7 Ver Todo Alfredo Adame Alfredo Adame golpiza Credit: Mezcalent El actor Alfredo Adame se presentó ante autoridades mexicanas en Ciudad de México para hacer una denuncia de la supuesta agresión que sufrió afuera de su residencia y que según ha explicado podría causarle un desprendimiento de retina. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Susana Gómez y Maluma Susana Gómez,Maluma Credit: Splash News/The Grosby Group Como gemelitos usando el mismo look el cantante colombiano y su supuesto nuevo amor se dejaron ver por Miami Beach, ¡qué tal! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

