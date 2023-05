Ben Affleck luce molesto en un video con Jennifer López en el que da portazo a su auto Ben Affleck luce enojado mientras camina junto a Jennifer López y da un portazo a su auto. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Netflix Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por un paparazzi caminando por la calle camino a su auto, ambos disfrutando de un café en la mañana. Lo que parecería un paseo matutino normal para cualquier pareja, Jen y Ben no pueden hacerlo sin que los sigan las cámaras. En el video el actor estadounidense parece molesto, tal vez porque ha notado que los sigue una cámara. Le abre la puerta del auto a su esposa, espera a que ella entre y luego se escucha un portazo, mientras el camino al lado del chofer. Se ve como le hace seña a la persona que graba, que le dice al actor "que tengas un buen día". Él le responde: "creo que ya lo tienes", refiriéndose al video y mostrando con su expresión que quiere que pare de grabar. Jennifer López se muestra calmada y espera a que su esposo se monte al auto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Affleck —quien protagoniza y dirige la película Air— acompañó a López a la premiere de su película The Mother, por estrenar en Netflix el 12 de mayo. Jennifer Lopez Ben Affleck La pareja posó para las cámaras, se mostraron sonrientes y hasta se dieron besos en la alfombra. Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Alguien que acompañó a JLO en el estreno de The Mother en California es Jacqie Rivera, hija de la cantante Jenni Rivera, quien compartió en sus Instagram Stories fotos del evento a donde asistieron JLO y Ben, y quedó fascinada con la película.

