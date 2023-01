Ben Affleck vendiendo donuts, Rafael Amaya y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck le toma la orden a JLo en el drive-thru de Dunkin Donuts para un comercial Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Ben Affleck y su nuevo puesto de trabajo en una famosa tienda de donuts. Empezar galería Ben Affleck Ben Affleck le toma la orden a JLo en el drive-thru de Dunkin Donuts para un comercial Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Ben ahora vende donuts! El lente del paparazzi se coló a las grabaciones de un comercial de la cadena Dunkin Donuts en donde vemos al protagonista de Batman atendiendo a clientes en una ventanilla. Cabe mencionar que su esposa Jennifer Lopez también fue fotografiada grabando escenas para el comercial. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Harry El príncipe Harry promueve su libro en el programa de Stephen Colbert en NY Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El príncipe promoviendo su nuevo libro autobiográfico Spare en el programa de Stephen Colbert en Nueva York. 2 de 6 Ver Todo Rafael Amaya El Senor de los Cielos - Season 8 Credit: Cortesía Telemundo Las estrellas del elenco de la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los Cielos se reunieron anoche en el icónico Cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles para presentar una proyección exclusiva de la esperada octava temporada que estrenó el martes, 17 de enero. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Rebel Wilson Rebel Wilson y su novia Ramona Agruma hacen mandados bajo la lluvia en Los Angeles Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La actriz de 42 años fue fotografiada junto a su novia Ramona Agruma dando un paseo en Los Ángeles. 4 de 6 Ver Todo Shawn Mendes Shawn Mendes con su cabeza recién afeitada toma un café en West Hollywood Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El intérprete de "Señorita" con su cabeza recién afeitada tomando un café en West Hollywood. 5 de 6 Ver Todo Biby Gaytán La protagonista de Dos mujeres un camino publicó esta linda fotografía junto a su hijo Eduardo Capetillo. "Qué bendición volver a estar juntos". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

